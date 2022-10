Das staubsaugende „Duracell-Häschen“: Lukas Heyer und der Wetscher Doppelspieltag

Von: Felix Schlickmann

Auf ihn ist immer Verlass: Wetschens Dauerläufer Lukas Heyer. © Terwey

Lukas Heyer läuft überall hin – gerne auch 180 Minuten lang am Doppelspieltag seines TSV Wetschen. Am Freitag geht es zum 1. FC Wunstorf, am Montag gastiert der Landesligist beim STK Eilvese.

Wetschen – Schon vor dem Doppelpack hat ein Wetscher mit Muskelkater zu kämpfen. Allerdings kein Fußballer. „Das kommt davon, wenn du überall mit rumklettern musst“, schildert Oliver Marcordes lachend. Der Trainer hat einen Urlaubstag mit seiner Familie in einem Bremer Spieleland verbracht. Bei den Spielern fürchtet Marcordes in keiner Weise einen Kräfteverschleiß – auch nicht vor zwei Landesliga-Spielen innerhalb von nur knapp zweieinhalb Tagen. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es für den TSV zum 1. FC Wunstorf, am Montag (14.00 Uhr) zum STK Eilvese. Der Coach weiß: „Die Jungs marschieren.“ Weil sie das in den letzten Wochen immer getan haben.

Als „Vorarbeiter“ ist in diesem Sinne wohl Lukas Heyer zu sehen. Kilometer um Kilometer spult der Mittelfeldmann ab. „Er ist ein Unikat“, staunt Marcordes über das „Duracell-Häschen, das nicht kaputt geht. Nach 90 Minuten sieht man bei ihm keine Schweißperle auf der Stirn.“ Was allerdings nicht bedeutet, dass Heyer das Ganze immer leicht von der Hand geht. „Mir bleibt die Puste auch schon mal weg“, versichert er lächelnd: „Auch wenn man mir das vielleicht nicht so ansieht.“

Marcordes schubst Heyer „ein bisschen hin und her“

Anzusehen war dem 27-Jährigen dafür eine gewisse Verdutztheit, als Marcordes ihn am zweiten Spieltag vorzeitig vom Platz holte – zum ersten Mal seit über einem Jahr. In der Vizemeister-Saison hatte Heyer keine einzige Minute verpasst. „Luki macht seinen Job, darauf ist hundertprozentig Verlass“, lobt der Trainer – egal, auf welcher Position: „Er kann auf der Außenbahn spielen, in der Zentrale – im Spiel schubse ich ihn schon mal ein bisschen hin und her. Aber er macht alles ohne zu mucken.“ Die Hauptsache für Heyer: Dass er spielt. „Olli hat recht“, sagt der Student grinsend auf Marcordes’ Aussage angesprochen, sein Spieler wäre wahrscheinlich sauer, wenn er am langen Wochenende nicht die vollen 180 Minuten ran dürfte. „Nein, sauer natürlich nicht“, fügt Heyer etwas ernster an: „Aber ich bereite mich so vor, dass ich 180 Minuten laufen kann.“

Alle Wetscher machen das so – und es ist eines ihrer Erfolgsgeheimnisse. „Sascha (Hegerfeld, Co-Trainer. d. Red) hat mal zu mir gesagt: ,Das ist teilweise schon zu heftig in den Trainingsspielen‘ – so viel Dampf ist da drin“, erzählt Marcordes: „Aber das macht es aus, jeder kämpft um seinen Platz.“

Mit „Riesen-Selbstvertrauen“ in die beiden Spitzenspiele

Das ist an den Spieltagen zu bestaunen. Seit Ende August ist der TSV ungeschlagen. Entsprechend breit ist die Brust vor den beiden Partien, die die „Spitzenspiel-Woche“ abschließen. „Wir fahren auch mit der Euphorie vom Samstag hin“, sagt Marcordes über das 2:2 gegen Primus VfR Evesen: „Wir haben ein Riesen-Selbstvertrauen. Wir wollen dort gewinnen.“ Diese Aussagen beziehen sich auf beide Partien.

„Es werden enge Spiele“, prophezeit Heyer: „Aber wir gehen ganz zuversichtlich rein. In den ersten Landesliga-Jahren war es schon so, dass ich ein bisschen Bammel hatte, wenn wir zum Tabellenführer gefahren sind. Das hat sich komplett gedreht.“ Marcordes’ Kampfansage hört sich so an: „Wir wollen oben dranbleiben, uns festsetzen, und wenn wir nach dem Wochenende unsere Ungeschlagen-Serie fortgesetzt haben, können wir nach ganz oben schielen.“

Ein Tor würde Heyer vom Tafeldienst erlösen

Helfen könnte beim Wetscher Vorhaben ein Tor von Heyer. Doch das ist ihm unter seinem jetzigen Trainer noch nie gelungen. „Ich war nie der Spieler mit dem herausragenden Schuss“, erklärt der „Staubsauger“ (Marcordes): Aber sonst habe ich immer mal einen reingestochert. Irgendwann ist es auch ein bisschen ein Teufelskreis.“

Ein Treffer Heyers hätte einen Nebeneffekt: Er wäre seinen Tafeldienst wieder los. Ein wenig im Spaß hat Marcordes „Luki gesagt, bis er ein Tor schießt, muss er die immer sauber halten“, erzählt der Trainer. „Ich muss vielleicht so kleinere Strafarbeiten machen, um mir das Toreschießen in Erinnerung zu rufen“, meint Heyer schmunzelnd. Beim Training am Dienstag sei jedenfalls „alles sauber“ gewesen, berichtet Marcordes. Auf Lukas Heyer ist eben immer Verlass.

Personal Der Kapitän könnte noch in diesem Jahr wieder für seinen TSV Wetschen zum Einsatz kommen. Aljoscha Wilms sei nach seinem Bruch des Schienbeinköpfchens wieder im Training, berichtet Coach Oliver Marcordes. „Ich freue mich, wenn Ali wieder dabei ist“, betont Lukas Heyer, der in Wilms’ Abwesenheit seit dem vierten Spieltag die Binde trägt – und die Mannschaft in bereits neun Spielen aufs Feld geführt hat. „Er hat dann ja genug ausgesetzt“, findet der „Vize“ und fügt grinsend an: „Er hat dann ein bisschen was aufzuholen.“

Der Doppelspieltag kommt für Wilms, Philipp Nüßmann (Knorpelschaden im Sprunggelenk) und Tino Senkler (Adduktorenbeschwerden), die ebenfalls wieder eingestiegen sind, zu früh. Auch Ruwen Schilling (Zerrung) ist nicht dabei, Joshua Heyer (Bereitschaftsdienst) steht nach Lage der Dinge zumindest in der zweiten Partie am Montag zur Verfügung.