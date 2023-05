Zurück zu den Wurzeln: Ludewig wechselt von Bezirksliga-Meister FC Sulingen zu Heimatverein Barenburg

Von: Daniel Wiechert

Josha Ludewig wechselt vom Fußball-Bezirksliga-Meister FC Sulingen zu seinem Heimatverein TuS Barenburg. © Terwey

Zurück zu den Wurzeln: Josha Ludewig wechselt vom Fußball-Bezirksliga-Meister FC Sulingen zu seinem Heimatverein TuS Barenburg. Das sagt Trainer Marian Pingel zum Abgang.

Sulingen – Für Bezirksliga-Meister FC Sulingen stand Josha Ludewig (19) am Samstag beim Saisonausklang gegen Mühlenfeld noch mal auf dem Platz. Nun ist klar: Es war die Abschiedsvorstellung des Fußballers beim FCS. Ludewig schließt sich zur neuen Saison Heimatverein TuS Barenburg (Kreisliga-Vierter) an. „Schade, dass er geht. Josha hat super in die Truppe gepasst und sich stetig weiterentwickelt“, wird Trainer Marian Pingel auf der Club-Homepage zitiert: „Sein Wunsch nach mehr Spielzeit ist aber verständlich und wichtig für seine Entwicklung. Wir freuen uns, wenn er eventuell in absehbarer Zeit wieder zu uns stößt.“