Kevin Martsch: Alte Erfolge in neuer Umgebung

Von: Sonja Rohlfing

Überflieger: Aus vier Starts holte Philipp Quast vom RFV Heiligenfelde mit seinen Ponys Playboyy (im Bild) und Fireball zwei Siege und einen siebten Platz. © rohlfing

Beim Hallenreitturnier des RFV Okel gewann der Lokalmatador das Hauptspringen auf dem neuen Vereinsgelände in Syke-Osterholz. Der Verein wird bald umbenannt.

Syke – Mit einem Heimsieg beendete Kevin Martsch vom RFV Okel das Reitturnier seines Vereins. Die Neuauflage des traditionellen Osterturniers des RFV Okel war gleichzeitig eine Premiere. Erstmals fand die Veranstaltung auf der neuen Anlage in Syke-Osterholz statt.

Auf der belgisch gezogenen Fuchsstute Dauntless blieb Martsch im abschließenden M*-Springen als einziger fehlerfrei. Auf Platz zwei landete mit acht Strafpunkten Maren True vom RV Heiligenrode auf Von nix Kommt nix. Die Schleifen für Platz drei und vier nahm Martha-Lousie Schwantz von der Okeler PSG auf Lakota Sioux und Castillana mit nach Hause.

Die höchste Dressurprüfung gewann Ingrid Wilkens vom Bremer RC auf Neston. Platz drei hinter Vienna Hiegmann (RV Vechta) auf Emillano holte Ina Thalmann vom RV Heiligenfelde auf Dacota Love. 19 Starter waren in der M*-Dressur angetreten. Im M*-Springen waren es vier Paare.

Das Okeler Turnier kam gut an. Am Start war auch Pia-Madeleine Evers vom RRV Schwarme auf Quinta des Baumes. © Privat

Für das M*-Springen hätte sich der Verein mehr Nennungen erhofft, gab Pressesprecherin Claudia Spiegel zu. Insgesamt seien sie mit der Resonanz aber zufrieden. 15 Prüfungen standen auf der Zeiteinteilung. Rund 350 Nennungen waren beim Veranstalter eingegangen. „Die, die genannt hatten, waren auch da. Die Starterfüllung lag bei 85 Prozent“, stellte Turnierleiter Carsten Hillmann fest.

Das eine oder andere Pferd bekam jedoch am Samstag große Augen. „Wir haben in der Reithalle eine Bewässerung von unten. Da hat ein Ventil nicht geschlossen“, berichteten Spiegel und Hillmann. „Das war aber eher ein optisches Hindernis für Pferde, die Pfützen nicht mögen. Der Boden war trotzdem super zu reiten und nicht rutschig.“

Als Gewinn bezeichneten Claudia Spiegel und Carsten Hillmann die WBO-Prüfungen für den Reiternachwuchs am Freitag. „Früher hatten wir die Wettbewerbe am Ostersonntag. Das ist bei vielen an Ostern aber der Familientag, haben wir festgestellt. Da kommt dann keiner. Am Karfreitag haben die Menschen Zeit.“ Entsprechend gut besucht sei der erste Turniertag gewesen.

Platzierungen für den RFV Okel holten neben Kevin Martsch zusätzlich Janine Willert und Jaqueline Bets. „Wir wollen den Reitbetreib wieder mehr aufbauen“, erklärten Spiegel und Hillmann. „Wir haben über 40 Neuzugänge im Verein durch den Pensionsstall Greimann in unmittelbarer Nachbarschaft“, freut sich der zweite Vorsitzende. Davon profitiert der Verein mit den Sparten Reiten, Fahren und Voltigieren. An der alten Anlage gab es dagegen keine Pferdeställe.

Der RV Heiligenfelde war mit 23 Platzierungen der erfolgreichste Verein in Okel. Stefanie Nelson erreichte auf Fabiola Noire Platz vier im A*-Springen. © rohlfing

„Viele waren erstaunt, dass wir mit der neuen Anlage schon so weit sind“, erklärten die Okeler Funktionsträger. Viel Eigenleistung hat der Verein in den Neubau investiert. „Wir haben viele Familien, die jedes Wochenende und auch in der Woche Zeit aufgewendet haben.“ Verbunden sein wird mit dem Umzug ein Namenswechsel des Vereins.

Aus dem RFV Okel wird, sobald alle Formalien bei den zuständigen Stellen erledigt sind, der Pferdesportverein Syke-Osterholz. Die Vereinsmitglieder sind in Gedanken jedoch schon bei der nächsten Veranstaltung. Vom 1. bis 3. September findet ein Fahr- und Voltigierturnier in Syke-Osterholz statt.