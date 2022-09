Doppelsieg im Regen: Lokalmatador Uwe Stradtmann feiert Erfolg beim Dressurturnier in Bassum

Von: Sonja Rohlfing

Trotz des Regens gewann Uwe Stradtmann vom RFV Diek-Bassum mit Zando eine L-Dressur. © Rohlfing

So hatte sich der RFV Diek-Bassum das nicht vorgestellt. Wind und Regen setzten jetzt den Dressurreitern beim Turnier in Bassum ordentlich zu. Und so manches Pferd kniff lieber den Schweif ein, als sich locker und zufrieden zu präsentieren. Dabei hatte der Gastgeber ein attraktives Programm bis zur Klasse S in der Dressur ausgeschrieben.

Bassum – „Es ist für das Turnier schon schade, dass wir so ungemütliches Wetter erwischt haben. Da fehlt das Turnierflair und für die Reiter ist das wirklich nicht schön“, bedauert Turnierleiter Enno Buschmann. Der Verein reagierte auf die Situation so gut es ging. „Am Freitag haben die Draußenprüfungen in die Reithalle verlegt. Das war am Samstag und Sonntag nicht möglich, weil dort parallel andere Prüfungen angesetzt waren“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Mit Daily Sun präsentierte Jan-Dirk Gießelmann vom RV Wagenfeld in der M**-Dressur ein Pferd mit Potenzial. Für eine Platzierung reichte es nicht. © rohlfing

In der S*-Dressur bester Reiter aus dem Kreis Diepholz war Uwe Stradtmann vom RFV Diek-Bassum. Mit dem zehnjährigen Hannoveraner Quintus Sertorius erreichte er Platz vier. Die Prüfung gewann die gebürtige Kanadierin Leonie Bramall. Gesattelt hatte die international erfolgreiche Pferdesportlerin vom RFV Isernhagen die Fidertanz-Tochter Fleur de Vie FRH. Über Platz zwei freute sich Christina Pantzar vom RV Vechta auf Seniorina Swarovski. Birgit Bösche vom RFV Wechold-Martfeld holte auf Polar Express Rang drei.

Auf Gino le petit siegte Mira Heidmüller vom RFV Maasen-Sulingen in einem Springreiterwettbewerb. © Rohlfing

Gleich ein Doppelsieg gelang Lokalmatador Uwe Stradtmann in der L**-Dressur auf Trense geritten. Bei getrenntem Richtverfahren stand sowohl mit Moldavia als auch mit Zando am Ende exakt die gleiche Gesamtpunktzahl auf dem Bewertungsbogen.

Auch darüber hinaus erwiesen sich die Reiter und Reiterinnen des RFV Diek-Bassum als fleißige Schleifensammler. 30 Platzierungen kamen zusammen, darunter fünf Siege. „Unser Verein war in allen Prüfungen gut vertreten. Das stimmt positiv“, freut sich Enno Buschmann.

Dritte im Stilspringwettbewerb wurde Mia Carlotta Kahle vom RV Heiligenfelde auf Maxi Maebh. © Rohlfing

„Zum ersten Mal hatten wir den FAB-Cup mit drin. Das ist für Amateure eine hervorragende Möglichkeit, sich in höheren Prüfungen unter ihresgleichen zu messen“, vertritt der Turnierleiter. Die Teilnehmerzahlen seien allerdings noch bescheiden gewesen. „Ich denke, wir werden aber trotzdem versuchen, den FAB-Cup im nächsten Jahr wieder hierher zu holen. Wir wollen als Verein reine Amateure unterstützen“, erklärt Enno Buschmann.

Abgerundet wurde das Turnier mit dem Schwerpunkt Dressur durch Prüfungen für Einsteiger und einige Springen bis zur Klasse A**. „Wir brauchen den Nachwuchs und müssen ihn mehr fördern, darum wollen wir das Turnierkonzept so beibehalten“, sagt Enno Buschmann.

Insgesamt standen in Bassum 25 Prüfungen auf der Zeiteinteilung. Über 600 Startplätze waren reserviert worden. „Die Zahl der Nennungen war enttäuschend“, gibt Enno Buschmann zu. „Wir hören aber auch von anderen Vereinen, dass die Nennungen rückläufig sind.“ Erfreulich hoch seien dafür die Starterzahlen gewesen. „Wer nennt, startet auch“, stellt der Turnierleiter fest. Daran ändert dann auch das Wetter nicht viel.

Turnier RFV Diek-Bassum Dressurpferdeprüfung Kl. A: 2. Julia Brockmeyer (RV Heiligenrode) auf Mackenstedter – 7.9. Dressurpferdeprüfung Kl. L: 1. Christin Immoor (RV Wagenfeld) auf Voleur de coeur – 7.6, 2. Julia Brockmeyer (RV Heiligenrode) auf Mackenstedter – 7.5, Laura Schierholz (Sportfreunde Rathlosen) auf Melli’s Darmani – 7.0. Dressurprüfung Kl. M*: 2. Julia Bolte (Okeler PSG) auf Bocito – 445.5. Dressurprüfung Kl. L*- Trense: 1. Stefanie Schöbitz (RV Heiligenfelde) auf Coco – 7.3, 2. Anneke Habighorst (RV Heiligenfelde) auf Dimensional WE – 7.2. Dressurwettbewerb: 2. Pauline von Goebler (RFV Diek-Bassum) auf Champus be Magic – 7.8, 3. Greta Schütze (RV Heiligenfelde) auf Lucky Luke WE – 7.5. Dressurprüfung Kl. M* (FAB Amateur Cup): 1. Anne Fahrenholz (RV Heiligenfelde) auf Sallito – 426.5, 2. Lea Alina Ziegler (RV Heiligenrode) auf Destania Romantica – 423.5, 3. Tomke Oeckermann (RFV Maasen-Sulingen) auf Blind Date SF – 418.5, 3. Anika Hein (RFV Diek-Bassum) auf Foo Fighter – 418.5. Dressurprüfung Kl. L** - Kandare: 1. Uwe Stradtmann (RFV Diek-Bassum) auf Moldavia – 438.5, 1. Uwe Stradtmann (RFV Diek-Bassum) auf Zando – 438.5, 3. Marie Behrens (RV Sudweyhe) auf Vino – 428.5. Dressurprüfung Kl. E: 3. Pauline von Goebler (RFV Diek-Bassum) auf Champus be Magic – 7.6. Dressurreiterwettbewerb: 1. Greta Schütze (RV Heiligenfelde) auf Lucky Lucke WE – 8.2, 2. Amelie Sander (RFV Diek-Bassum) auf Dragonheart – 8.0, 3. Maja Isabel Krückemeier (RV Sudweyhe) auf Top Emotion – 7.8. Springreiterwettbewerb: 1. Mira Heidmüller (RFV Maasen-Sulingen) auf Gino le petit – 7.6, 2. Anna Hüneke (RV Engeln) auf Felix – 7.5. Stilspringwettbewerb: 3. Mia Carlotta Kahle (RV Heiligenfelde) auf Maxi Maebh – 7.8. Springprüfung Kl. E: 1. Michele Tillack (RV Heiligenrode) auf Dubai JM – 0/44.96. Stilspringprüfung Kl. A: 1. Mareike Stelter (RFC Niedersachsen-Eiche) auf Barca – 7.6, 2. Emma Behrens (RSG Meeresberg) auf Cally’s Conquest – 7.4. Dressurprüfung Kl. A*, 1. Abt.: 1. Andrea Nolte (RV Heiligenfelde) auf Fedora – 9.0, 2. Svenja Westermann (RV Heiligenfelde) auf Dalunis – 8.3, 3. Sabrina Poggenburg (RFV Diek-Bassum) auf Flash-Like – 8.0 - 2. Abt.: 1. Marlena Stephan (RFV Diek-Bassum) auf Moldavia – 8.2, 2. Luisa Hildegard Wilkens (RSG Meeresberg) auf Mon Petit Ami K – 8.1, 3. Janne Kolloge (TG Brüning Hof) auf Franziska – 8.0. Dressurprüfung Kl. A**, 1. Abt.: 1. Anna Dierks (RFV Nordwohlde) auf Quinsam – 7.5 ... 3. Andrea Nolte (RV Heiligenfelde) auf Fedora – 7.3 - 2. Abt.: 2. Anna-Lena Plate (RFV Diek-Bassum) auf Fridolin – 7.4, 3. Leonie Berghorn (RSG Meeresberg) auf Steendieks Cream of Glory – 7.3. Dressurprüfung Kl. L* - Trense (FAB Amateur Cup): 1. Anika Hein (RFV Diek-Bassum) auf Foo Fighter – 7.2, 2. Julia Kracke (RV Heiligenrode) auf D’Artagnan – 7.0, 3. Anne Fahrenholz (RV Heiligenfelde) auf Sallito – 6.8. Führzügelwettbewerb, 1. Abt.: 1. Leonard Bösche (RV Martfeld-Schwarme) auf Milky Sky– 7.2, 2. Pia Schröder (RSG Meeresberg) auf Starlight Jasmin – 7.0, 3. Janne-Friedarike Langnau (RFV Wechold-Martfeld) auf Finley – 6.8 - 2. Abt.: 1. Kilian Bösche (RV Martfeld-Schwarme) auf Milky Sky – 7.2, 2. Tabea Stelling (RFV Diek-Bassum) auf Rosalie – 7.0, 3. Leevke Köppen (RFV Diek-Bassum) auf Liberty – 6.8. Reiterwettbewerb Schritt – Trab, 1. Abt.: 3. Merle Christin Cordes (RSG Sudwalder Land) auf Falco – 7.0 - 2. Abt.: 2. Isabel Köppen (RFV Diek-Bassum) auf Liberty – 7.0, 3. Janne Lindhoff (RFS Okeler Land) auf Vrieda – 6.8. Dressurprüfung Kl. S*: 3. Birgit Bösche (RFV Wechold-Martfeld) auf Polar Express – 861.0. Reiterwettbewerb Schritt – Trab – Galopp, 2. Abt.: 2. Anne Meyer (RFV Diek-Bassum) auf Sternchen – 7.3, 3. Ida Cathleen Cordes (RSG Sudwalder Land) auf Falco – 7.2 - 3. Abt.: 1. Lia Niebuhr (RFV Diek-Bassum) auf Olli – 7.4, 2. Aurelia Plöhn (FPSV Martfeld) auf Missunique Melu – 7.1, 3. Janne Niebuhr (RFV Diek-Bassum) auf Teddy – 6.9. Springprüfung Kl. A**: 1. Melissa Behrendt (RFV Seckenhausen) auf Beauty – 0/51.12 ... 3. Emma Behrens (RSG Meeresberg) auf Cally’s Conquest – 0/57.2. Mannschaftsspringprüfung Kl. A*: 1. RFV Maasen-Sulingen mit Isabell Schröder auf Rhama Tetra, Anna Wolters auf Paranoia, Katharina Schöning auf Centurio und Kira Iloge auf Caramello – 0/153.26, 2. TG Brüning Hof mit Daria Yakovleva auf L. Blahorodna, Sophie Just auf Careful’s Son, Lukas Brüning auf Coeur de Pirate und Janne Kolloge auf Captain Jack Sparrow – 0/166.88, 3. RV Heiligenrode mit Michele Tillack auf Dubai JM, Miriam Coldewey auf Limited Edition, Leonie Neumann auf Just Simon und Andrea Hilscher auf No Limits Boy R – 12/178.00. Springprüfung mit steigenden Anforderungen Kl. A**: 2. Jule Lindhoff (RFS Okeler Land) auf Chianti – 0/58.18, 3. Emma Behrens (RSG Meeresberg) auf Cally’s Conquest – 0/59.35. sor