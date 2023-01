Löwinnen krallen sich Tabellenspitze: HSG Hunte-Aue feiert Derby-Sieg gegen Dinklage

Von: Fabian Terwey

Auch im neuen Jahr haben die Löwinnen um Kapitänin Lea Hillmer allen Grund zum Strahlen. © fat

Die „Lady Lions“ tanzten im Kreis und sangen lauthals „So sehen Sieger aus“. Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Löwen setzten ihre Erfolgsserie auch im neuen Jahr fort. Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause bezwang das Team von Trainerin Medea Mosel und Coach Klaus Klostermann am Freitagabend den Tabellenvorletzten TV Dinklage. Der 23:13 (11:4)-Erfolg in der heimischen Mühlenkamphalle war der achte Liga-Sieg in Folge und bedeutete zugleich die Tabellenführung – zumindest für eine Nacht. Denn der TV Oyten und die SG SV Friedrichsfehn/TuS Petersfehn könnten nach ihren Partien am Samstag wieder vorbeiziehen.

Diepholz – Angesprochen auf die Tabellenführung blieb Mosel zurückhaltend: „Das ist schön, aber mit so einem Quatsch fangen wir gar nicht erst an. Wir denken von Spiel zu Spiel. Heute war der Schlüssel zum Erfolg die Abwehrarbeit. Verteidigen und dann schnell nach vorne stoßen – das können wir.“ Die starke Torhüterin Jessica Michel war bester Stimmung: „Es ist nichts geplant, aber sicher hat die eine oder andere jetzt noch spontan Lust bekommen, feiern zu gehen.“

Drei A-Jugendliche mischen mit

Mosel und Klostermann hatten neben den bereits zuvor feststehenden Ausfällen von Madeline Matos Ferreira (privat verhindert), Anna Dehlfing (Kreuzbandriss), Torhüterin Laura Winkler (Ellbogenüberdehnung) und Kim Klostermann (Skiurlaub) kurzfristig auch auf Karla Witte (Mandelentzündung) sowie Kristina Logvin (krank) verzichten müssen. Auch deshalb nominierte das Trainerduo Elis Kamacheva, Amelie Bünte und Christina Mohammad für den Kader. Die drei A-Jugendlichen hatten sich am vergangenen Sonntag beim heimischen Vorbereitungsturnier im Seniorinnen-Kader bewiesen und wiederholten das bei ihren Einsätzen im letzten Hinrundenspiel.

Jessica Michel mit Glanzparaden

Trotz der Personalsorgen hatten die Löwinnen vor den gut 200 Zuschauern bereits in der ersten Halbzeit dominiert. Gegen das Dinklager Team von Dustin Oswald – in der Vorsaison noch Interimscoach der Landesklassen-Männer der HSG Phoenix – überzeugte Keeperin Michel mit etlichen spektakulären Paraden. Vorn spielten die allein in der ersten Halbzeit viermal erfolgreiche Kapitänin Lea Hillmer und ihre Teamkolleginnen bereits zur Pause eine Sieben-Tore-Führung heraus. Auch Laura Scheper traf bei ihrem Comeback nach überstandenem Innen- und Außenbandriss im linken Fuß dreimal.

In Halbzeit zwei verwalteten die Löwinnen die souveräne Führung und sparten Kräfte für das nächste Highlight: Am Sonntag, 22. Januar, kommt es in der Diepholzer Mühlenkamphalle zum Kracher gegen Oyten.

Handball-Oberliga: HSG Hunte-Aue Löwen - TV Dinklage 23:13 (11:4) Löwen: Gatzemeier, Michel - Oehlmann (2), Mohammad, Gläser (5), Bünte, Bahr, Kambacheva (1), L. Witte (2), Kölling, Scheper (3), Hillmer (6/2), Meyer, Buchwald (4).