Löwinnen feiern ersten Auswärtssieg - 36:28 in Tostedt

Der Knoten ist geplatzt, die Hunte-Aue Löwen können es auch auswärts, gewannen am Sonntag in Tostedt mit 36:28. Karla Witte und Kim Klostermann präsentieren sich beim Handball-Oberligisten in Torlaune.

Tostedt – Im vierten Anlauf hat es geklappt: Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Hunte-Aue Löwen feierten am Sonntagnachmittag ihren ersten Auswärtssieg, gewannen beim bislang so heimstarken MTV Tostedt mit 36:28 (18:13). Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatten Torjägerin Karla Witte (12/5) und Kreisläuferin Kim Klostermann (9/1).

Interimstrainer Klaus Klostermann strahlte: „Das war eine Topleistung gegen den Tabellendritten, alle waren heiß, wollten unbedingt die ersten Auswärtspunkte holen.“ Ulrich Preen, Sportlicher Leiter bei den Löwinnen, lobte die Mannschaft: „Das war eindrucksvoll und dominant. Der Sieg geriet nie in Gefahr.“

„Wir haben dem Gegner in der Abwehr den Schneid abgekauft“

Die Gastgeberinnen erwischten vor 100 Zuschauern den besseren Start, führten nach einem Treffer von Torjägerin Justine Daniel (7) mit 3:1 (5.). Die Löwinnen, die neben Laura Scheper (Kahnbeinbruch im linken Fuß) und Alena Meyer (privat verhindert) kurzfristig auch noch auf Sabrina Kölling (Corona) verzichten mussten, fingen sich. Kreisläuferin Kim Klostermann (traf in Unterzahl bei einer Zeitstrafe für Lina Witte) und Karla Witte mit verwandeltem Siebenmeter glichen zum 3:3 (9.) aus.

Stenogramm MTV Tostedt - HSG Hunte-Aue Löwen 28:36 (13:18) - Löwen: Michel (1. Hz.), Winkler (2. Hz.) – Matos Ferreira (1), Solomachin (4), Gläser (2), L. Witte, Logvin (2), K. Witte (12/5), Hillmer (3), Klostermann (9/1), Dehlfing (1), Buchwald (2).

Bis zum 6:6 (15.) ging es ausgeglichen weiter. Anschließend nahm der Neuling das Heft immer mehr in die Hand: Karla Witte und Sophie Solomachin sorgten beim 8:6 (17.) für die erste Zwei-Tore-Führung. Das gab Sicherheit. „Wir haben dem Gegner in der Abwehr den Schneid abgekauft“, analysierte Klaus Klostermann. Die Gäste setzten nach: Ex-Bundesligaspielerin Kristina Logvin erhöhte auf 11:7 (20.). An diesem Abstand änderte sich nichts, weil Rückraumshooterin Karla Witte erneut nur schwer zu bremsen war. Mit ihrem siebten Tor traf die 22-Jährige zum 15:11 (26.). Die eingewechselte Kreisläuferin Larissa Gläser sorgte für den 18:13-Pausenstand. Torhüterin Jessica Michel erwies sich in den ersten 30 Minuten erneut als Rückhalt.

Nur kurz kommt „Bruder Leichtfuß“ ins Spiel

Auch eine zwischenzeitliche Manndeckung gegen Kristina Logvin und Karla Witte brachte den Aufsteiger nicht aus dem Konzept. Lea Hillmer baute in Halbzeit zwei den Vorsprung auf 23:16 (40.) aus. Sophie Solomachin (4) stieß immer wieder in die Lücken hinein, erhöhte auf 29:20 (47.). Die in der zweiten Hälfte eingewechselte Keeperin Laura Winkler zeichnete sich einige Male aus. Beim 35:23 (54.) betrug der Vorsprung zwölf Tore. „Danach kam Bruder Leichtfuß ins Spiel“, monierte der 59-jährige Interimscoach. Dem MTV Tostedt glückten vier „Buden“ in Folge zum 27:35 (58.). Doch zu diesem Zeitpunkt war die Begegnung längst entschieden.

Löwen-Kapitänin Lea Hillmer freute sich über den ersten Auswärtssieg: „Das war eine gute Mannschaftsleistung – sowohl in der Abwehr als auch im Angriff.“ Auf der über zweistündigen Rückfahrt im Bus wurde noch mit einem Kaltgetränk auf den Sieg angestoßen.