Löwen zahlen Lehrgeld in letzten Sekunden - 29:29

Von: Cord Krüger

Treffsicher: Patryk Abram warf acht Tore für die HSG Hunte-Aue Löwen. © Krüger

Acht Sekunden vor Schluss gaben die Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen in Schüttorf noch den Sieg aus der Hand. Spielertrainer Marko Pernar war trotzdem nicht unzufrieden.

Schüttorf – Als „Lernprozess“ hakte Marko Pernar den Verbandsliga-Auftritt seiner Handballer von der HSG Hunte-Aue Löwen beim FC Schüttorf 09 ab: Dass die Gastgeber aus der Grafschaft Bentheim viel besser sind, als es ihr drittletzter Tabellenplatz aussagt, wusste der Spielertrainer schon vor dem 29:29 (16:14): „Die sind gar nicht schlecht und gehören da unten nicht rein, hatten aber in der Saison ihre Probleme mit Verletzten.“

Neue Erkenntnisse gewannen hingegen Silas Steinke sowie Stefan Beljic und Nikola Stankovic – vor allem während der Schlussphase, „in der es uns ein bisschen an Disziplin gefehlt hat“, monierte Pernar. Der starke Patryk Abram (sechs Tore von seiner Linksaußenposition, zwei weitere per Siebenmeter) kassierte eineinhalb Minuten vor Schluss eine Zeitstrafe, Steinke spielte den letzten Löwen-Angriff zu schnell aus, anstatt Zeit von der Uhr zu nehmen. Und Schüttorfs Gegenangriff schloss Lutz Mönnink acht Sekunden vor dem Ende zum 29:29 ab. Löwen-Torhüter Donatas Biras machte Pernar bei dem Treffer ins kurze Eck keine Vorwürfe, „denn er konnte diesen Ball unter dem Block hindurch nicht sehen“. Doch Beljic und Stankovic „haben jetzt gelernt, dass in diesen letzten Sekunden kein Gegner mehr zum Wurf kommen darf“, hoffte Pernar, der sich in jener Szene ein konsequenteres Zupacken gewünscht hätte.

„Die Jungs haben gut gekämpft“

„Nach dem Spiel waren natürlich alle unzufrieden, weil wir schon gern zwei Punkte gehabt hätten – aber die Jungs haben gut gekämpft und sind mit dem Harz-Verbot zurechtgekommen“, bilanzierte der HSG-Coach.

Er hatte von seiner Mannschaft zu Beginn ein hohes Tempo gefordert – dies zeigte Wirkung: Zwar gelang den Gästen vor der Pause keine Führung, „aber in der zweiten Halbzeit hatten wir das Spiel voll unter Kontrolle.“ Schon im ersten Durchgang hatte er bei den Schüttorfern ein Nachlassen der Kräfte registriert.

FC Schüttorf 09 - HSG Hunte-Aue Löwen 29:29 (16:14) Löwen: Kowalski, Biras - Stojisavljevic, Beljic (2), Wilkens (3), Steinke, Lengauer (1), Damm, Stankovic (8), Lutz (1), Abram (8/2).

Nach dem Wechsel gelang Marko Stojisavljevic mit dem 20:19 die erste Führung (38.), der überzeugende Rückraum-Linke Nikola Stankovic (Pernar: „Er kommt immer besser rein“) traf zum 28:26 (55.) sowie mit seinem achten Tor zum 29:27 (57.) – doch dann erzwangen die Hausherren noch den Ausgleich.

Pernar nahm es gelassen, schließlich will er mit seinem gesicherten Team weiter einiges mit Blick auf die kommende Saison ausprobieren: „Wir haben fast durchgängig wieder eine 5:1-Deckung gespielt, und am Freitag in unserem Heimspiel gegen Daverden versuche ich es vielleicht mit Stefan Beljic als vorgezogenem Mann.“

Der unter Ischiasbeschwerden leidende Yury Pishchukhin und der an Leistenproblemen laborierende Arunas Srederis können dann wahrscheinlich wie jetzt in Schüttorf nicht mitwirken. „Yury wird in dieser Saison wohl gar nicht mehr zum Einsatz kommen“, schätzt Pernar. Umso mehr freut er sich über dessen Zusage für die neue Saison. Srederis ließ seine Zukunft noch offen, und auch hinter der Verlängerung von Linksaußen Julian Wilkens steht ebenfalls nach wie vor ein Fragezeichen.