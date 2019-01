Lobeshymnen schon vor dem Anstoß

VON DANIEL WIECHERT

Twistringen – Mit seinen Riesen-Ohren erinnert das Objekt der Begierde stark an den Pokal der Champions League. Und wie die Königsklasse möchte das Hallenmasters des NFV-Kreises Diepholz für Spektakel stehen. „Es wird eine gigantische Veranstaltung – ganz sicher“, sagt Walter Brinkmann, Trainer des gastgebenden Vereins SC Twistringen und Mitinitiator des neuen Formats.

Heute ab 15 Uhr steht in der Sporthalle Am Mühlenacker die Premiere des Hallenmasters an. Für diejenigen, die an einen Spontan-Besuch denken, gibt es jedoch keine gute Kunde. „Das Turnier ist ausverkauft“, sagt Hans-Dieter Jurga vom Organisationsteam: „Eine Tageskasse wird es nicht geben.“ Die etwa 350 Tickets waren schnell vergriffen, mit Sportlern, Trainern und Betreuern werden sich heute etwas über 500 Menschen in der Sporthalle tummeln.

Der Run auf die Tickets zeigt, dass der Budenzauber im Fußball-Kreis Diepholz einiges an Potenzial besitzt. Und es geht heute auch gleich mit einem Highlight los. Um 15.00 Uhr trifft der Landesligist TuS Sulingen auf den Stadtrivalen FC Sulingen (Bezirksliga). Die drei weiteren Gegner in der Gruppe A sind die Bezirksligisten SG Diepholz und TSV Bassum sowie der Kreisliga-Zweite TuS Sudweyhe II. In der Gruppe B spielen Landesligst TV Stuhr, der Kreispokalsieger TSV Weyhe-Lahausen sowie die Bezirksligisten TuS Sulingen II, SV Heiligenfelde und Twistringen um die Tickets für die Halbfinals (ab 20.00 Uhr).

Stephan Stindt freut sich, dass sich die Fußball-Gemeinde im Kreis mal wieder zusammenfindet. „In der Landesliga sieht man nicht unbedingt jede Woche so viele bekannte Gesichter; das wird sich am Samstag in Twistringen schlagartig ändern“, sagt der Stuhrer Trainer mit einem Lachen. Für Stindt ist das Hallenmasters „eine super Idee. Ich hoffe, dass sich das Turnier etabliert.“

Auch Markus Norrenbrock hat Lust auf das Indoor-Event. „Die Stimmung wird sicher richtig gut“, glaubt der Trainer des FC Sulingen. Seine Mannschaft will auf jeden Fall ihren Teil dazu beitragen: „Die Jungs sind heiß, haben richtig Bock. Ich glaube, dass wir eine schlagkräftige Truppe beisammen haben.“

Für viele wird es jedoch erst mal eine Umstellung geben. Gespielt wird nämlich mit einem Futsal-Ball. Das Spielgerät ist deutlich kleiner und springt weniger hoch ab. Zudem wird ohne Bande gespielt. Diese Gemengelage kommt Teams mit einem gepflegten Kurzpassspiel und technisch starken Akteuren entgegen.