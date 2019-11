Nur Liutikas setzt die Vorgaben um

HSG-Trainer Rieken übt nach 25:30 in Rotenburg scharfe Kritik an seiner Abwehr

+ Dag Rieken konnte reden und reden – seine Mannen blieben in der Abwehr vieles schuldig. Fotos: Freese

Rotenburg - Von Matthias Freese. Als das Spiel in der Schlussphase zu kippen drohte, wusste Michel Misere, was zu tun war: Verantwortung übernehmen und Tore werfen! Und da der Ball immer wieder bei ihm landete, drängelte sich der Rückraumrechte des TuS Rotenburg mit seinem schnellen Antritt gleich mehrmals durch die offensive Abwehr der HSG Barnstorf/Diepholz, erzielte in den letzten vier Minuten vier Tore und stoppte damit maßgeblich die Aufholjagd der Gäste im Kellerduell der Handball-Oberliga. Ein 30:25 (13:9) stand schließlich auf der Anzeigetafel der Rotenburger Pestalozzihalle. Und aus den Boxen erklang – wenig nett für die Barnstorfer – der Stephan-Remmler-Song „Einer ist immer der Loser“.