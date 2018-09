Nur Linné erfüllt Erwartungen

Benötigte am Samstag für seine drei Tore in Sandkrug zu viele Versuche: Barnstorfs Rückraumakteur Stefan Beljic (r.). Dem Serben unterliefen auch technische Fehler. Wesentlich besser lief es dagegen bei Linkshänder Jan Linné (l.), der neun „Buden“ beim 27:28 erzielte.

Sandkrug - Acht Minuten vor dem Ende führte Handball-Oberligist HSG Barnstorf/Diepholz am Samstag bei der TSG Hatten-Sandkrug mit 25:23, brachte den Sieg aber nicht ins Ziel und verlor am Ende noch mit 27:28 (12:13). „Uns fehlt im Moment die Cleverness, eine Führung über die Zeit zu bringen. Wir nehmen uns überhastete Abschlüsse und werden dann mit Gegenstößen bestraft“, unterstrich Barnstorfs Mannschaftskapitän Cedric Quader.

Im Vergleich zur Heimpartie gegen Drittliga-Absteiger VfL Fredenbeck (24:26) boten die Gäste diesmal eine schwache Leistung. Quader nimmt die Mannschaft vor dem Heimspiel am Freitag gegen den TV Bissendorf-Holte in die Pflicht: „Jetzt wird sich zeigen, ob wir diese Saison gegen den Abstieg spielen müssen.“ Bei einem Punktestand von 2:6 sieht’s danach zunächst einmal aus.

Auch Barnstorfs Trainer Dag Rieken sprach von einer schlechten Leistung: „Die ersten 15 Minuten haben wir völlig verpennt, haben uns zu viele individuelle Fehler geleistet. Außerdem müssen wir eine bessere Quote erreichen.“ Diese stimmte zumindest bei Jan Linné, der Linkshänder erzielte neun Tore. Dagegen warf Rückraumakteur Stefan Beljic (3) zu viele Fahrkarten, außerdem unterliefen ihm einige technische Fehler. Mittelmann Piet Gerke erwischte diesmal keinen guten Tag. Auch mit dem eingewechselten Marko Pernar (3/3) lief’s auf dieser Position nicht besser.

Vor 150 Zuschauern in Sandkrug glich Beljic beim 4:4 (9.) zum vierten Mal aus. „Wir haben ohne Körperspannung und den nötigen Willen gespielt“, monierte Rieken. Hattens Linksaußen Tjark Sauer (5) brachte den Aufsteiger beim 6:4 (13.) erstmals mit zwei Treffern in Front. Rückraumakteur Keno Lücken (7/3) und Sauer erhöhten auf 10:6 (21.). Rieken nahm sich während einer Auszeit seine Spieler zur Brust. Die laute Ansprache zeigte Wirkung. „Danach sind wir besser ins Spiel gekommen“, sagte der 49-Jährige. In einer ordentlichen Phase schafften Bastian Carsten-Frerichs, Kevin Heemann und Pernar (Siebenmeter verwandelt) aus einem 8:11 (25.) ein 11:11 (28.). Hattens Spielmacher Andre Haake gelang der 13:12-Pausenstand.

Nach dem Wechsel drehten Beljic und Linné den Spieß zum 14:13 (33.) um. Beim Stand von 18:16 (41.) durch Carsten-Frerichs befanden sich die Barnstorfer auf der Siegerstraße. Sie steckten sogar eine Rote Karte gegen Torhüter Donatas Biras weg. Der Litauer hatte bei einem Tempogegenstoß den Sechsmeterraum verlassen, und es kam zu einem leichten Körperkontakt mit Sauer, der den Ball zum 18:18 (44.) ins Tor warf. Die Schiedsrichter Jan Bröcker und Markus Richter zeigten dem HSG-Keeper den roten Karton. Für Biras ging Frederik Hohnstedt zwischen die Pfosten.

Der eingewechselte Routinier Raul-Lucian Ferent legte in der Endphase für die Barnstorfer noch einmal zum 23:21 (50.) vor. Es blieb bis zum Treffer von Martin Golenia zum 25:23 (52.) bei der Zwei-Tore-Führung des Tabellenneunten. „Anschließend haben wir leichtfertig Bälle weggeworfen“, wetterte Rieken. Lücken erzielte in Überzahl (Zeitstrafe für Golenia) das 26:25 für die Heimmannschaft, mit seiner siebten „Bude“ erhöhte Rückraumakteur Haake auf 27:25 (58.). Die Gäste versuchten danach alles, aber mehr als das 27:28 durch Linkshänder Linné wenige Sekunden vor dem Abpfiff sprang nicht heraus. „Das ist ganz bitter“, seufzte Rieken nach der dritten Niederlage in Folge. - mbo