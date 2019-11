Lina Witte vergrößert Sorgen

Barnstorfs Rückraumspielerin scheidet mit Knieverletzung aus

+ Fällt mit einer Knieverletzung erst einmal aus: Barnstorfs Linkshänder Lina Witte (r.). Foto: G. Müller

Wilsum – Es läuft zur Zeit nicht richtig rund bei den Handballerinnen der HSG Barnstorf/Diepholz: Am Sonnabend reichte es für die Mannschaft von Mario Mohrland nach einer erneut durchwachsenen Vorstellung nur zu einem 18:18 (10:9)-Unentschieden beim Tabellenzehnten ASC GW Itterbeck, dabei gaben sie in der Endphase einen Drei-Tore-Vorsprung noch aus der Hand. Die Barnstorferinnen rangieren trotz des Remis unverändert auf dem fünften Tabellenplatz in der Landesliga Weser-Ems.