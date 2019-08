Zum Ligastart gleich gegen den Meister

Brinkum – Ein schwereres Auftaktprogramm hätte auf den Brinkumer SV nicht zukommen können. Der Bremen-Ligist muss zum Saisonstart ausgerechnet gegen den amtierenden Meister Bremer SV austragen. Der Anpfiff am Brunnenweg erfolgt morgen um 14.00 Uhr. Es gibt leichtere Aufgaben für den ersten Spieltag. Doch damit nicht genug. Für die Mannschaft von Neu-Trainer Mike Gabel geht es hammerhart weiter. Bereits am Dienstag folgt der Auftritt beim Bremer Pokalsieger und Vizemeister FC Oberneuland von Brinkums Ex-Coach Kristian Arambasic.

Und zu allem Überfluss zieht sich auch noch der Transfer von Dennis Krefta hin. Bisher konnten sich sein bisheriger Verein BSC Hastedt und die Brinkumer nicht einigen. Es scheitert – wie so oft – am Geld. Hastedt verlangt eine Summe, die Brinkum nicht bereit ist zu zahlen. Doch der Offensivmann will unbedingt zurück zu seinem Ex-Verein. Somit stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl. Zum einen könnte Brinkum Krefta (27) zum Vertragsamateur machen. Es ist aber die unwahrscheinlichste Variante – zu teuer. Die zweite Möglichkeit ist, dass sich beide Parteien noch über eine Entschädigung einigen – eher vorstellbar. Noch sind die Gespräche nicht abgebrochen. Allerdings liegen beide Vereine mit ihren Vorstellungen noch weit auseinander. Ob dennoch eine Einigkeit erzielt wird, ist daher offen. Möglichkeit drei ist, dass Brinkum Krefta auch ohne eine Hastedter Freigabe verpflichtet. Damit würden der Nordkreis-Club zwar die zu zahlende Entschädigung einsparen, müssten dann aber auch eine Sperre des Spielers hinnehmen, die bis zum 1. November dieses Jahres Bestand hätte. Insofern bleibt es spannend, wie der Transfer am Ende ausgeht.

Doch erst einmal steht morgen der Ligaauftakt gegen den Bremer SV auf dem Programm. „Darauf freue ich mich riesig“, gesteht Coach Gabel: „Doch mir ist auch bewusst, dass es alles andere als leicht wird. Der Bremer SV bedient sich in einem ganz anderem Spielerregal als wir.“ Von daher fordert Gabel von seinem Team, dass es „mit Herz aufläuft. Wir müssen kratzen, beißen und spucken.“ Verzichten muss Brinkums neuer Trainer für den Auftakt-Hit allerdings auf seinen Torwart Jan-Hendrik Gronewold. Der 27-Jährige Neuzugang fällt mit einer Schleimbeutelentzündung aus. jdi