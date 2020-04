Leserumfrage zur Coronakrise: Klare Mehrheit für Saisonabbruch, aber enges Ergebnis bei Frage nach der Wertung

Das war eindeutig: Mehr als zwei Drittel der insgesamt 995 Leser, die sich an unserer Online-Umfrage über ein mögliches Fortsetzen oder Abbrechen der Sportsaison beteiligt haben, sprachen sich für ein vorzeitiges Ende der Spielzeiten im Handball und Fußball aus. Bei der Frage zur Wertung ging es allerdings denkbar knapp zu: 342 Wähler (das sind 34,37 Prozent) wünschen sich einen Saisonabbruch mit einer Wertung – dass es also Aufsteiger, aber keine Absteiger nach den aktuellen Tabellenständen gibt. 33,77 Prozent (nur sechs Leser weniger) hingegen sprachen sich für ein Annullieren der wegen der Coronakrise zurzeit ruhenden Serien aus: Alle Ergebnisse würden auf Null gestellt, sämtliche ausgetragenen Partien hätte es also nie gegeben, und zur neuen Saison starten die Ligen in der bisherigen Zusammensetzung.

An eine Verlängerung der Spielzeiten – ab wann auch immer – glauben offenbar wenige: Nur 22,01 Prozent der Teilnehmer (219 Stimmen) votierten für die Wiederaufnahme der Saison, notfalls mit Englischen Wochen bis zum Sommer hinein. Einen Kompromiss aus Abbruch und Fortsetzung schlug Leser Ulf Schierbaum aus Lembruch vor. Der frühere Fußballer und Trainer des SV „Friesen“Lembruch stellte Relegationen der zwei ersten und letzten Teams der Tabellen zur Diskussion. „Somit hätten die ersten und letzten beiden noch die Chance, sportlich etwas zu erreichen“, meinte Schierbaum und ergänzte: „Wenn es nur Aufsteiger gibt, bläht man die Ligen nur unnötig auf.“ Als vierte Option stand ein „Einfrieren“ der Saison zur Wahl, wie es etwa Walter Brinkmann als Trainer des Fußball-Landesligisten TuS Sulingen vorgeschlagen hatte: Demnach hätten alle Mannschaften ab sofort Pause und würden die Serie erst im nächsten Frühjahr fortsetzen. Mit dieser Möglichkeit wollten sich aber nur 98 Leser anfreunden (9,85 Prozent). ck