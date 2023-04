Leon Michelmanns Klasse-Comeback: Asendorfer siegt nach Knöchelbruch bei Bahneröffnung in Verden

Von: Christiane Golenia

Leon Michelmann feierte ein Erfolgscomeback nach seinem Knöchelbruch. Bei der Bahneröffnung in Verden gewann der Leichtathlet des TSV Asendorf über 100 Meter. Und auch seine Vereinskollegen und die Vertreter des FTSV Jahn Brinkum sowie des TuS Sulingen legten einen gelungenen Saisoneinstand hin.

Verden – Die Leichtathleten des TSV Asendorf, des FTSV Jahn Brinkum sowie des TuS Sulingen legten bei der Bahneröffnung in Verden einen gelungenen Saisoneinstand hin. Der Blick der Besten unter ihnen geht jetzt schon Richtung der Deutschen Jugendmeisterschaften, die Ende Juli in Rostock und Stuttgart über die Bühne gehen. Fehlen wird bei den nationalen Titelkämpfen Marie Warneke (FTSV Jahn Brinkum), die über 800 Meter in 2:09:06 Minuten einen erstklassigen neuen U 20-Kreisrekord aufstellte (siehe Infokasten weiter unten).

Familie Warneke sorgt wieder für Furore

Leider ist es wieder nur ein Gastspiel, das Marie und Ede Warneke beim FTSV Jahn Brinkum geben. Doch dabei trumpften die 800-Meter-Spezialisten groß auf. Bei der Bahneröffnung in Verden gewann die 18-jährige Marie in einer Spitzenzeit von 2:09,06 Minuten überlegen das Rennen der weiblichen Konkurrenz. Bruder Ede (Jahrgang 2002) wurde bei den Männern in 2:04,93 Minuten Fünfter. Gleiches gelang Schwester Heeni in der U 18. Wer die hiesige Leichtathletikszene schon länger verfolgt, wird sich an die Geschwister Warneke erinnern. Vor vier Jahren sorgten sie bereits für Furore, wenn auch nur für kurze Zeit. Und so wird es auch diesmal sein. „Leider sind sie auch für die Zukunft kein Fall für den deutschen Leichtathletikverband“, bedauert Brinkums Trainer Klaus Lange. Der Grund: Die Warnekes haben sowohl die deutsche als auch die australische Staatsbürgerschaft – leben Down Under und starten dort. Marie ist dabei als zweifache australische Meisterin am erfolgreichsten. „Sie kann eine Zeit von 2:05 Minuten laufen. Allerdings befindet sie sich nach längerer Verletzungspause erst wieder im Aufbau“, weiß Klaus Lange.

Der Brinkumer war bei Familie Warneke bereits mehrere Wochen in Australien zu Besuch, jetzt kommt er erneut in den Genuss, die schnellen Geschwister während ihres sechswöchigen Deutschlandaufenthaltes zu trainieren. Mangels Startpasses werden die Leistungen der Warnekes nicht in die deutsche, Landes- und Bezirks-Bestenlisten aufgenommen. Aber sie werden die diesjährigen Statistiken des Kreisleichtathletikverbandes erheblich aufwerten – und den FTSV Jahn Brinkum auch am kommenden Wochenende beim Sportfest in Wehdel erfolgreich vertreten.