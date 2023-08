Bors avanciert gegen Lehrte zum Wetscher Matchwinner

+ © Krüger Traf zum viel umjubelten Siegtreffer: Wetschens Lennart Bors (links). © Krüger

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Julian Diekmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Mit viel Mentalität hat der TSV Wetschen den FC Lehrte niedergerungen. In der ersten Halbzeit fehlten nur die Treffer, in der zweiten gelang der entscheidende Lennart Bors.

Wetschen – Lange Zeit sah es nicht danach aus, dass die Landesliga-Fußballer des TSV Wetschen mit drei Punkten von ihrem Auswärtsspiel beim Tabellennachbarn FC Lehrte zurückkehren sollten. „Wir haben in der zweiten Halbzeit etwas den Faden verloren, waren nicht mehr so zielstrebig wie noch in Durchgang eins. Doch wir haben eine starke und tolle Mentalität gezeigt und uns zurückgekämpft. Respekt an meine Mannschaft“, sagte Wetschens Trainer Björn Wnuck nach dem 2:1 (0:0)-Erfolg am Sonntagnachmittag.

Dass es die Wetscher so spannende gemacht hatten, war eigentlich nicht nötig. „In der ersten Halbzeit waren wir richtig gut im Spiel. Wir hätten durchaus mit einem 1:0 oder 2:0 in die Pause gehen können“, meinte Wnuck. Doch sowohl Moritz Raskopps Schuss aus gut 16 Metern (7.) als auch der Schuss von Ricardo Tenti (22.) im Strafraum gingen vorbei beziehungsweise über das Tor. „Wir haben den Gegner in den ersten 45 Minuten klar dominiert, aber leider das Tor verpasst“, monierte Wnuck.

Veränderte Statik nach dem Wechsel

Nach dem Seitenwechsel bot sich dann aber auf einmal ein anderes Bild. „Eigentlich hatte ich gedacht, dass wir dort weitermachen, wo wir in Durchgang eins aufgehört hatten. Doch so war es leider nicht“, erklärte der Wetscher Coach. Den Gästen fehlte auf einmal die Klarheit. Das nutzten die Gastgeber aus und gingen in der 60. Minute durch Patrik Ehlert in Führung. Wnuck reagierte sofort, brachte direkt nach dem Rückstand drei frische Spieler. Und das machte sich bezahlt. „Danach waren wir wieder viel zwingender“, freute sich der TSV-Trainer. Und so kam Wetschen nur neun Minuten nach dem Rückstand zum verdienten Ausgleich. Einen langen Einwurf in den Strafraum von Joshua Heyer verwandelte Julian Fehse knallhart zum 1:1.

Anschließend wurde es hektisch. „Es ging auf einmal hin und her“, wusste Wnuck zu berichten. Wetschens Keeper Tim Becker musste in höchster Not retten (75.). Doch dann war auf einmal Lennart Bors nach feiner Vorarbeit von Einwechselspieler Kevin Reinking frei vor Lehrtes Keeper Obrad Sosic. Bors behielt die Nerven und chipte den Ball über Sosic hinweg in die Maschen zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer (77.). „Das war ein richtig hart erkämpfter Dreier“, bilanzierte Wnuck.