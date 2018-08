Lenkevicius hört auf seinen Körper und steigt endgültig aus

Diepholz - Zahlreiche Trainingseinheiten, Turniere und Testspiele: Jetzt geht’s endlich wieder um Punkte für die HSG Barnstorf/Diepholz. Der Handball-Oberligist präsentiert sich morgen Abend wieder der Öffentlichkeit, erwartet zum Saisonstart um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle den SV Beckdorf.

„Das ist gleich eine schwere Aufgabe für uns. Aber es gibt in dieser Saison keine leichten Gegner“, sagt Barnstorfs Trainer Dag Rieken. In der ersten Begegnung muss er personelle Abstriche machen, denn neben den Langzeitverletzten Kamil Chylinski (Kreuzbandriss) und Martin Golenia (nach Kreuzbandriss im Aufbautraining) fehlt auch noch Rückraumakteur Arunas Srederis (Rückenprobleme). „Außerdem müssen wir endgültig ohne Tomas Lenkevicius auskommen“, verrät der HSG-Coach. Der 40-jährige Abwehrspezialist war gerade nach langer Verletzungspause wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen, da erwischte es den Litauer erneut. Er zog sich in der Wade einen Muskelbündelriss zu.

Angeschlagen sind außerdem Neuzugang Lars von Kamp (Probleme mit dem Sprunggelenk) und Torwart Frederik Hohnstedt (Rückenbeschwerden). Ob sie mitwirken können, entscheidet sich kurzfristig. Von den Neuen sind auf alle Fälle Jakub Anuszewski, Piet Gerke und der Serbe Marko Pernar dabei. Letzterer wusste während der Vorbereitung als Spielmacher zu gefallen. „An ihm werden wir noch viel Freude haben“, denkt Rieken. Für Torhüter Simon Schreiner (A-Jugend HSG Grüppenbühren/Bookholzberg – Zweitspielrecht) liegt noch keine Spielberechtigung vor. „Wir müssen über den Kampf und die Bereitschaft kommen“, fordert Rieken, der auf die Unterstützung der Zuschauer hofft.

Der B-Lizenz-Inhaber weiß, dass auch der SV Beckdorf seine Mannschaft verjüngt hat. Beispielsweise steht Kreisläufer Markus Bowe, mit 151/75 Toren bester Werfer beim

„Wir sind alle heiß und freuen uns aufs Spiel“

letztjährigen Tabellenzehnten, nicht mehr zur Verfügung. Dafür setzt allerdings der wurfstarke Linkshänder Stefan Völkers seine Karriere fort. An einem guten Tag kann der Shooter eine Partie im Alleingang entscheiden. Gefahr geht auch von Mittelmann Finn Nowacki aus. Und Linksaußen Tobias Hesslein ist ebenfalls für das eine oder andere Tor gut.

Spieler, Verantwortliche und Fans der HSG Barnstorf/Diepholz freuen sich auf den Auftakt. „Die Vorbereitung war insgesamt zufriedenstellend. Wir haben in einigen Spielen schon sehr gute Ansätze gezeigt, müssen uns aber vor allem im gebundenen Spiel noch finden. Die jungen Spieler haben sich aber top integriert. Wir sind alle heiß und freuen uns auf das Spiel am Freitag“, unterstreicht Mannschaftskapitän Cedric Quader. Der 26-jährige Kreisläufer hat Respekt vor dem Gegner: „Die Beckdorfer spielten in den vergangenen Jahren immer eine stabile 6:0-Deckung, die wir in Bewegung bringen müssen. Sie verfügen über einige routinierte Akteure. Denen wird unser Tempospiel nicht gefallen. Wir müssen von Beginn an mit 100 Prozent zur Sache gehen, sonst wird uns Beckdorf überrennen.“ Sein Wunsch: „Ich hoffe auf eine volle Halle und eine super Stimmung, damit wir die ersten zwei Punkte in Diepholz behalten können.“ - mbo