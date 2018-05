Lemförde feiert vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksliga

Spitzenreiter siegt in Brockum 3:0 / Esposito trifft doppelt / Zaharia wehrt Elfmeter ab

+ Lemfördes Oliver Zboron (r.) knöpfte in dieser Szene dem Brockumer Korhan Gören den Ball ab. Der 31-jährige Mittelfeldakteur sorgte mit dem Tor zum 3:0 für die Entscheidung. - Foto: Borchardt

Brockum - Die eine oder andere Flasche Bier wurde am Samstagabend spontan geköpft: Die Kreisliga-Fußballer des TuS Lemförde feierten nicht nur ihren 3:0 (2:0)-Erfolg im Nachbarschaftsderby beim stark abstiegsgefährdeten TSV Brockum, sondern auch den vorzeitigen Aufstieg in die Bezirksliga. Das kam für den Spitzenreiter unerwartet, denn Verfolger SV Mörsen-Scharrendorf hatte am Freitagabend beim 0:1 gegen den TSV Okel gepatzt.