St. Hülfe: Trainer Nils Jakobsen hört auf, Dreierpacker Aydin Sünün rettet Punkt gegen Rehburg

Von: Fabian Terwey

Nimmt im Sommer seinen Hut: Trainer Nils Jakobsen verlässt Fußball-Bezirksligist St. Hülfe-Heede nach Saisonende. © Diekmann

„Irgendwann geht jede schöne Zeit einmal zu Ende“, sagte Nils Jakobsen zu seinem Aus bei Fußball-Bezirksligist St. Hülfe-Heede. Die Trennung im Sommer gab der Coach, der den Club aus der 2. Kreisklasse hochgeführt hatte, am Ostermontag nach dem turbulenten 3:3 (3:2) gegen Rehburg bekannt.

Diepholz – Nils Jakobsen verlässt im Sommer TuS St. Hülfe-Heede. Das teilte der Coach des Fußball-Bezirksligisten am Ostermontag mit: „Ich wollte etwas Neues machen und der Verein auch.“ Mit zwei Clubs sei der 40-Jährige aktuell in Gesprächen. Sein derzeitiges Team, das „mit Verständnis reagierte“, hatte Jakobsen am Mittwoch informiert. Am Ostermontag folgte eine emotionale Achterbahnfahrt – in sportlicher Hinsicht beim 3:3 (3:2)-Heimremis gegen RSV Rehburg.

Fußball-Bezirksliga: TuS St. Hülfe-Heede - RSV Rehburg 3:3 (2:2) St. Hülfe-H.: Ekuase - Kahl, Krause, Plümer (60. Beifuß), Hillebrenner (60. Oehlmann), Kushnir, Zimmermann, Jallow (75. Schmidt), Braun, Pallentien, A. Sünün. Tore: 0:1 (12.) Tero, 1:1 (13.) Sünün, 2:1 (28.) Sünün (Handelfmeter), 2:2 (32.) Lempfer, 2:3 (49.) Tero, 3:3 (86.) Sünün. Schiedsrichter: Dennis Hanke (TSV Bramstedt).

Aydin Sünün drehte das Spiel, nachdem Jegerchwin Tero einen Freistoß zur Gäste-Führung eingeköpft hatte (13.). St. Hülfes Angreifer legte einen Schlag von Andre Krause ins lange Eck (14.) und traf per Handelfmeter zum 2:1 (29.). Doch Tim Lempfer glich nach Doppelpass in den Sechzehner aus (34.). Doppelpacker Tero drehte per 18-Meter-Direktabnahme auf 3:2 für Rehburg (50.). Aber Sünün war noch nicht fertig, lupfte nach langem Ball von Jan-Malte Oehlmann aus 20 Metern über den aufgerückten Gäste-Keeper Nils Bleeke – 3:3 (88.). „Er ist und bleibt unsere Lebensversicherung“, freute sich Jakobsen und sprach von einem „Punktgewinn“ – auch, weil Hardy Herzog noch an St. Hülfes Latte geköpft hatte (90.).

Bis Saisonende hat Jakobsen, der St. Hülfe aus der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksliga geführt hatte, nur noch einen Wunsch: „Mich nach sieben richtig guten Jahren mit dem Klassenerhalt zu verabschieden.“