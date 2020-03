Laufen, Workout, Appell zur Ruhe

Syke - Von Cord Krüger. Das Video der „Deichstube“ mutete kurios an: Werder-Verteidiger Ludwig Augustinsson allein auf weiter Flur des Trainingsplatzes – mit Ausnahme der jeweils gut zehn Meter links und rechts von ihm stehenden Co-Trainer Ilia Gruev und Athletikcoach Günther Stoxreiter. Alle drei schoben sich lange Pässe zu – ein Sicherheitsabstand wegen der Corona-Gefahr? Das ist nicht überliefert. Doch Torben Budelmann, dem ambitionierten Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV Heiligenfelde, war dieses Filmchen auf dessen stetiger Suche nach neuen Trainingsinhalten natürlich nicht entgangen. „Wenn man individuell trainieren will, muss schon irgendwie der Ball mit am Fuß sein“, urteilt der A-Lizenz-Inhaber.

Doch die Frage, jene Szene vom Weserstadion-Gelände für das Geläuf des SVH zu übernehmen, stellt sich für den 35-Jährigen nicht: „Unser Verein hat jegliches Training in Gruppenform ganz klar untersagt, und daran halten wir uns auch.“ Gleichwohl gab er seinen Männern mit auf den Heimweg, sich während der vom Niedersächsischen Fußballverband (NFV) verordneten Zwangspause irgendwie selbst fit zu halten und die Daten in der Trainings-App hochzuladen. Die ermöglicht Budelmann sogar eine Beaufsichtigung: „Theoretisch könnte ich da relativ viel tracken, aber das ist jetzt auch egal.“ Zwar hat der Tabellenzweite das Aufstiegsziel noch nicht aus den Augen verloren, „aber ich denke mal, dass die Saison nicht mehr fortgesetzt wird“, schätzt „Budel“.

Auf so eine Prognose will sich sein Kollege Stefan Rosenthal vom Verfolger FC Sulingen nicht festlegen. „Das müssen die Verantwortlichen vom NFV entscheiden, wenn auch ziemlich bald“, sagt er mit Blick auf die schwindende Zeit. So oder so lässt er das Mannschaftstraining ebenfalls ruhen, „und ich kann es nur allen anderen Trainern empfehlen. Vom großen Bundesligisten bis zum kleinsten Verein aus der 5. Kreisklasse ist jetzt jeder mitverantwortlich, die Ausbreitung dieses Virus einzudämmen.“

Während des Donnerstagstrainings hatten „Thaler“ und sein Team von der Absetzung aller Spiele bis 23. März auf Verbandsebene erfahren – „ein seltsam bedrückendes Gefühl“ sei das gewesen: „Unsere erste Reaktion nach Verlassen des Platzes war, wenigstens noch einmal pro Woche zu trainieren. Wenig später kamen wir aber zu dem einzig richtigen und logischen Schluss, es in der Gruppe konsequent bleiben zu lassen“, schildert der 41-Jährige: „Es kann nicht sein, dass Schulen und Kindergärten geschlossen werden, wir aber uns regelmäßig abends treffen und dann tagsüber wieder bei der Arbeit auftauchen“, veranschaulicht er das Ansteckungs- und Verbreitungsrisiko. Also erteilte er seiner Mannschaft Hausaufgaben: „Es ist ja nicht verboten, für sich allein zu laufen oder im eigenen Wohnzimmer Workout-Übungen aus dem Internet nachzumachen“, nennt er als Beispiele für diese Zeit, in der mittlerweile selbst Fitnessstudios und Schwimmbäder verschlossen bleiben.

Auch die meisten Sporthallen sind zurzeit gesperrt. Volleyballer und Basketballer trifft dieser Schritt der Kommunen nicht so hart, weil deren Landesverbände die Saison in ihren Ligen bereits vorzeitig für beendet erklärten. Im Tischtennis stünden nach jetziger Lage allerdings noch einige Partien an – etwa für den TSV Barrien, aktuell Spitzenreiter der 1. Bezirksklasse der Herren. TSV-Spieler Carsten Drösemeyer meint mit Blick auf die ebenfalls nicht verfügbare Barrier Halle trocken: „Dadurch ist klar, ob wir noch trainieren sollen oder nicht.“ Auch hier scheint Budelmanns Maxime aus dem Fußball zu greifen, dass vorwiegend Übungseinheiten mit Ball Sinn ergeben. Drösemeyer würde trotzdem gern die noch ausstehenden zwei Punktspiele bis spätestens Juni nachholen.

Die Squasher hat das Coronavirus in einigen Ligen kurz vor der Ziellinie eingeholt. Oberligist Bassumer SC „Shooting Birds“ hätte am kommenden Sonntag zum Saison-Kehraus noch bei den Boast Busters Jeverland II und gegen den SC Oldenburg antreten müssen – doch der Squashverband Niedersachsen setzte die Begegnungen von der Regionalliga bis zur Landesliga ab. „Ob der letzte Spieltag nachgeholt wird, muss noch besprochen werden“, hieß es von der Nienburger Geschäftsstelle.

Andreas Tiemann, Spieler und Macher bei den Bassumer „Birds“, wartet recht entspannt auf den Entschluss: „Die Abstiegsplätze sind ja vergeben, unser Meister steht so gut wie fest“, sagt der Akteur des Oberliga-Fünften. Er selbst hat sich von den noch ausstehenden Turnieren bis hin zur niedersächsischen Einzelmeisterschaft am 18. April verabschiedet, nicht aber von seiner Leidenschaft: Weil er und seine Club-Kollegen als Pächter der größtenteils in Eigenarbeit eingerichteten Squashhalle Hausrecht genießen, „habe ich mich da mit einem Kumpel zum Spiel getroffen“, verrät Tiemann, „es waren also nur zwei Mann im ganzen Haus.“ Ansonsten hält er sich ebenfalls mit Laufen fit: „Draußen in der Natur – das ist bei diesem Wetter immer eine Option.“

Dies kann Fußball-Coach Rosenthal nur unterschreiben. Gestern erreichte ihn eine Textnachricht von einem befreundeten Trainerkollegen. „Darin stand, wie schön es jetzt wäre, einfach rauszugehen und Fußball zu spielen“, verrät er seufzend: „Es ist schon irgendwie seltsam.“ Doch er mahnt zur Besonnenheit: „Die Angst vor dem Virus ist genauso berechtigt wie die vor dem Verlust der Vernunft: Manche sind zu ängstlich, andere sehen die Lage vielleicht noch zu locker.“