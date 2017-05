Lars Mesloh stößt die Tür zur Fußball-Bezirksliga weit auf

Sulingens Offensivmann Lars Mesloh (r.) behauptete sich gegen den Kirchdorfer Jan-Niklas Keltz. Er erzielte in Halbzeit eins das Tor des Tages. FC-Torjäger Svend Kafemann wurde in dieser Szene von Alexander Mesloh (l.) eng abgeschirmt. - Foto: Borchardt

Sulingen - Von Matthias Borchardt. Noch ein Punkt fehlt zum Wiederaufstieg in die Fußball-Bezirksliga: Kreisliga-Primus FC Sulingen gewann gestern vor 300 Zuschauern das Spitzenspiel gegen Verfolger TuS Kirchdorf mit 1:0 (1:0). Das goldene Tor markierte Angreifer Lars Mesloh.

„Ich sehe uns als verdienten Sieger, wir haben den Fight angenommen“, unterstrich Sulingens Trainer Stefan Rosenthal. Auch der kopfballstarke Julian Hartkamp freute sich über den „Dreier“: „Kämpferisch war das eine starke Leistung von uns.“ Unzufrieden wirkte auch Kirchdorfs Coach Christian Jeinsen nicht: „Es ging in einem temporeichen Spiel um viel. Einen Punkt hätten wir aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gehabt.“

Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus im Kreispokal beim TSV Weyhe-Lahausen (0:2) nahmen die Gastgeber sofort das Heft in die Hand, machten mit den Offensivkräften Marian Pingel, Svend Kafemann und Lars Mesloh Druck. Bereits in der dritten Minute wehrte Kirchdorfs Keeper Yascha Seidel mit dem Fuß einen Kafemann-Schuss ab. Die Sulinger setzten nach: Nach einer Kafemann-Vorlage blockte Kirchdorfs Innenverteidiger Henrik Albers einen von Alper Yildirim geschossenen Ball ab (13.).

Die Heimmannschaft spielte weiter nach vorn, aber der eine oder andere Pass in die Spitze war zu weit oder zu ungenau. Seidel stand weiter im Blickpunkt: So wehrte er einen Kopfball von Sönke Hartkamp ab (25.). 60 Sekunden später hatte der 24-Jährige Glück, als Kafemann nach Vorarbeit von Julian Hartkamp den Ball an den Pfosten knallte (26.). Die Sulestädter griffen weiter an. Der Lohn: Nach einer Pingel-Vorlage von der rechten Seite erzielte Lars Mesloh die verdiente 1:0-Führung (34.). Die Kirchdorfer hielten zwar dagegen, aber vorn fehlte ihnen die Durchschlagskraft. Die Sulinger Innenverteidiger Sönke und Julian Hartkamp machten in der Vierer-Abwehrkette zusammen mit Benjamin Barth und Patrick Langhorst auf den Außenbahnen einen guten Job.

Nach dem Wechsel drückte Kafemann nach einer feinen Ballstafette das Leder über die Latte (58.). Anschließend bemühten sich die Kirchdorfer verstärkt um den Ausgleich. Nach einer Ecke von Marius Stelter wehrte Barth einen Kopfball von Jan Könemann vor der Linie ab (67.). Nur sechs Minuten später hätte Könemann nach einer Rechtsflanke von Christoph Albers eigentlich das 1:1 (73.) erzielen müssen, doch der 26-Jährige setzte die „Pille“ freistehend neben den linken Pfosten. „Die Luft wurde bei uns aufgrund des Pokalspiels am Donnerstag dünner“, sagte Rosenthal.

Die Sulinger verteidigen geschickt die Führung, machten die Räume eng. Sie starteten noch einen Entlastungsangriff. Seidel drehte einen Mesloh-Schuss um den Pfosten (75.). Nach der folgenden Ecke von Pingel rasierte Julian Hartkamp mit einem Kopfball die Latte (76.). In der Endphase brachte der Spitzenreiter den Sieg über die Zeit.

Rosenthal versammelte nach dem Spiel seine Mannschaft im Kreis, machte zwei Spieltage vor Schluss eine Ansage: „Das lassen wir uns jetzt nicht mehr nehmen, den einen fehlenden Punkt zum Aufstieg holen wir noch.“