Lars von Kamp brennt gegen Ex-Verein Bremervörde

Diepholz - Er schlägt sich seit Wochen mit einer Überdehnung der Sehnen und Bänder im linken Fuß herum, hat zuletzt pausiert: Lars von Kamp. Ob der torgefährliche Linksaußen vom Handball-Oberligisten HSG Barnstorf/Diepholz (4:10 Punkte) im morgigen Heimspiel um 20 Uhr in der Diepholzer Mühlenkamphalle gegen den Tabellenvorletzten TSV Bremervörde (3:11 Zähler) mitwirken kann, entscheidet sich kurzfristig.

„Ich gebe die Hoffnung nicht auf und versuche alles, dass ich spielen kann“, unterstreicht Lars von Kamp. Bekanntlich ist es für ihn eine besondere Partie, denn es geht gegen seinen Ex-Verein. „Es ist ein sehr wichtiges Spiel für beide Mannschaften, um den Kontakt an das Mittelfeld nicht zu verlieren. Ich rechne mit einer kampfbetonten Begegnung. Wir müssen schnell spielen und unseren Heimvorteil nutzen“, sagt der 24-jährige Student. In der vergangenen Saison hatte er mit dem TSV Bremervörde in Diepholz gewonnen, steuerte zum 23:22-Erfolg sieben „Buden“ bei. Diesmal will er mit seinem neuen Verein jubeln.

Auch Barnstorfs Trainer Dag Rieken hofft, dass er seinen Neuzugang bald schmerzfrei einsetzen kann, denn personell sieht’s beim Tabellenzehnten nach wie vor nicht so rosig aus. Auf alle Fälle tat den Gastgebern der jüngste 30:29-Erfolg in Edewecht gut.

Doch die Barnstorfer bezahlten den Erfolg teuer, denn Allrounder Martin Golenia kugelte sich den Ringfinger der linken Hand aus. Der 28-Jährige trägt Gips und hat heute einen Termin bei einem Handchirurgen. Der Abwehrspezialist wird aber auf alle Fälle fehlen. Nicht dabei sind ferner Nachwuchstorhüter Simon Schreiner (doppelter Bänderriss im Sprunggelenk) und Marko Pernar (weilt in Serbien).

Heiß auf zweiten Heimsieg

Wieder zum Aufgebot stoßen Rückraumakteur Stefan Beljic und der A-Jugendliche Piet Gerke. Linkshänder Kevin Heemann ist aufgrund eines grippalen Infekts geschwächt, sollte aber zur Verfügung stehen.

„Wir wollen unseren zweiten Heimsieg einfahren, müssen kämpferisch alles geben und vorn geduldig spielen“, sagt Rieken. Der 49-Jährige weiß, dass „wir uns gegen Bremervörde immer schwer getan haben“, fordert allerdings auch: „Wir müssen selbstbewusst sein und uns auf uns konzentrieren.“

Bei den Gästen ist Adnan Salkic der Dreh- und Angelpunkt. Der wurfstarke Shooter stellte zuletzt seine Klasse unter Beweis, erzielte beim 26:30 gegen die SG Achim/Baden satte 14/1 Tore. Der 37-Jährige kann eine Partie im Alleingang entscheiden. Zu beachten sind ferner die Rückraumakteure Karol Moscinski und Felix Weber sowie Jan-Ole Thode am Kreis.

Rieken rechnet mit einem „engen Spiel“, baut auf die Unterstützung der Zuschauer. Mannschaftskapitän Cedric Quader ist als Chef der 3:2:1-Abwehr mehr denn je gefordert. Den Part von Golenia in der Spitze könnte Heemann übernehmen. Gerke wäre auch eine Alternative. Auf alle Fälle sinnen die Barnstorfer auf Revanche für die Heimniederlage aus der vergangenen Serie.

