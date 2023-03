TSV Wetschen: Torwart Goebel kehrt zurück - auch Thelken kommt, Winkler geht

Von: Malte Rehnert

Teilen

Bald in Wetschen: Keeper Lars Goebel, hier im September 2020 noch im Trikot des Brinkumer SV. © Töbelmann

Der TSV Wetschen vermeldet personelle Veränderungen für die kommende Saison. Torwart Lars Goebel verstärkt den Fußball-Landesligisten. Auch Louis Thelken, Sohn des einstigen Torjägers Stefan Thelken, kommt im Sommer zum TSV. Stürmer Steffen Winkler nimmt dagegen nach der Saison nach dann neun Jahren Abschied vom TSV.

Wetschen – Lars Goebel erinnert sich noch ganz genau daran, als er zum ersten Mal auf einem Fußballfeld stand. Damals, in der G-Jugend, bei der Spielgemeinschaft aus Wetschen, Rehden und Barver. „Es war auf dem Platz in Wetschen“, sagt der nun 22-Jährige. Und genau dorthin kehrt er im Sommer zurück. Ab der kommenden Saison spielt der Torhüter für den Landesligisten TSV Wetschen.

Goebel droht der Abstieg mit Falke Steinfeld

„Sportlich ist das super-attraktiv für mich“, meint Goebel, der aus Barver stammt. Wetschen mischt als Dritter noch munter im Oberliga-Aufstiegskampf mit. Sein aktueller Verein, der Weser-Ems-Landesligist SV Falke Steinfeld, ist schon recht abgeschlagener Tabellenletzter – es droht der Abstieg in die Bezirksliga.

Torwart kennt seine zuküntigen Teamkollegen bereits

Zudem kennt er viele seiner künftigen Mannschaftskollegen bereits. „Ich war bestimmt schon mit zehn Wetscher Spielern in einem Team oder im Stützpunkt zusammen. Und deshalb weiß ich, dass ich mich dort sehr wohlfühlen werde“, sagt Goebel, der in der Jugend (U 17) auch mal eine Saison für den VfL Osnabrück aktiv war. Seine drei Stationen im Herrenbereich: Regionalligist BSV Rehden, Bremen-Ligist Brinkumer SV und nun Steinfeld, wo er Stammkeeper ist.

Goebel will Stammkeeper Becker herausfordern

In Wetschen hat diesen Status ganz klar Tim Becker (31) inne. Doch das hat Goebel, der mit seiner Freundin in Vechta lebt und dort ein duales BWL-Studium absolviert, nicht abgeschreckt. „Tim ist ein Super-Torwart, das ist im Kreis bekannt – auch mir. Aber mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu spielen und diesen etablierten und erfahrenen Keeper herauszuforden“, betont Goebel und fügt noch an: „Ich gehe nicht nach Wetschen, um mich dort auf die Bank zu setzen.“ Er hofft vielmehr auf einen „offenen Konkurrenzkampf“ um die Nummer eins und verspricht: „Ich greife an.“

Winkler macht nach neun Jahren Schluss

Nicht mehr dabei sein wird dann Stürmer Steffen Winkler (29), der nun in Bad Zwischenahn wohnt und den TSV nach neun Jahren verlässt. Nächster Neuzugang für 2023/24 ist Louis Thelken (18). Der Defensiv-Allrounder, Sohn des einstigen Torjägers Stefan Thelken, kommt von den A-Junioren des JFV Rehden nach Wetschen.