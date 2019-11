Lars Diedrichs doppelter Vorbereiter

Sudweyhe - Von Cord Krüger. Benjamin Jacobeit war außer sich. Außer sich vor Stolz. „Das war ein richtig geiles Spiel von uns!“, brüllte der Trainer des TuS Sudweyhe seinen Fußballern nach der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den SV Heiligenfelde entgegen: „Wenn wir so weitermachen, bleiben wir in neun von zehn Spielen ungeschlagen.“ Gestern hatten er und sein Trainerpartner Sven Helms ihre zehnte Pflichtaufgabe mit dem im Spätsommer übernommenen Bezirksligisten hinter sich – und die erste Niederlage kassiert. „Jetzt bin ich froh, dass dieses Gelaber von unserer Serie endlich vorbei ist“, gestand Jacobeit, als er nach seiner flammenden Rede im Spielerkreis auf dem Sudweyher Kunstrasen schon wieder spürbar heruntergekocht war. Er zeigte sich mehr als zufrieden mit dem Auftritt seines Tabellensechsten gegen den Dritten: „Von der Spielanlage her habe ich ein tolles Team. Nach der Pause haben wir Heiligenfelde unter Druck gesetzt.“

Von seinem SVH-Trainerkollegen Torben Budelmann gab es da wenig Widerspruch: „In der letzten Viertelstunde haben wir extrem um das 1:1 gebettelt. Am Ende ist unser Sieg aber nicht unverdient.“

Am Anfang hingegen waren zwei Tore in dieser Partie nicht unbedingt zu erwarten – wegen des akuten Mangels an Torraumszenen. Die Platzherren standen hinten sicher und wollten den Favoriten locken, doch der tat ihnen diesen Gefallen nicht. Auch, weil sich die „Budelmänner“ in der umgebauten Defensive mit dem etatmäßigen Spielmacher Björn Isensee auf der rechten Abwehrseite erst einmal selbst die nötige Sicherheit holen wollten. „Weil mir Roman Obst und Frank Weseloh gefehlt haben, wollte ich einen erfahrenen Mann da hinten haben“, begründete Budelmann seine Entscheidung für „Isi“. Auch er sprach von einem ereignisarmen Auftakt: „Beide Seiten waren um Ballbesitz bemüht und wollten sehen, was der Gegner anbietet.“ Das waren zunächst ein knapp verzogener Versuch von Sudweyhes Jan-Ove Bäker nach einem Eckball von Jason Traemann (9.) und ein 17-Meter-Schuss von Joshua Brandhoff, den TuS-Schlussmann Jannik Theiß sicher hielt (18.). Doch plötzlich jubelten die Gäste: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld legte Lars Diedrichs quer auf Gianluca Nolte, der setzte sich gegen Jendrick Meissner und Fabian Meyer durch und schloss überlegt per Flachschuss zum 1:0 ab (27.). „Unser Türöffner“, lobte Budelmann den 20-Jährigen, der „noch gar nicht weiß, wie gut er ist“.

Es war das berühmte Tor, das dem taktisch geprägten Spiel guttat: Drei Minuten später verpasste Malte Garlich nach einem Pass von Brandhoff mit einem Schuss ans Außennetz das 2:0. Theiß rettete per Fußabwehr gegen Brandhoff, der von rechts aus spitzem Winkel abgezogen hatte (42.). Und kurz vor der Pause hatte Sudweyhes Stürmer Stephen Bohl bei einem Konter frei vor SVH-Keeper Jörn Wachtendorf Pech, der an der Strafraumgrenze ebenfalls per Fuß Sieger blieb. Den Nachschuss setzte Bohl über den Querbalken (44.).

Sieben Minuten nach Wiederanpfiff fehlte Brandhoff mit einem Schlenzer vorbei am heraus geeilten Theiß das Fortune, auf der anderen Seite fand ein Kopfball von Jan-Ove Bäker nach einer Ecke von Jason Traemann nur die Arme von Wachtendorf (56.). Es war der Auftakt zu Sudweyhes spielerisch stärkster Phase. „Wir haben nach der Pause hinten auf Dreierkette umgestellt, um vorn mehr Druck zu erzeugen“, erinnerte Jacobeit: „Das hat gut funktioniert, aber es sollte einfach nicht sein.“ Denn der eingewechselte Justin Pakleppa zielte von rechts am langen Eck vorbei (63.), Traemann verpasste eine Linksflanke von Yannik Meier nur knapp (70.) und scheiterte fünf Minuten später am auf der Linie stehenden Till Meiners, Meier traf aus kurzer Distanz nur den Pfosten (77.), und Pakleppas druckvoller Kopfball rauschte am langen Eck vorbei (83.). Mit dem Mut der Verzweiflung probierte Traemann sogar eine direkte Ecke (Außennetz/84.), ehe der SVH im Gegenzug den entscheidenden Konter setzte. An dessen Ende bediente Diedrichs Malte Garlich auf der linken Seite, und der vollendete flach unten rechts zum 2:0 (85.). „Heiligenfelde hat da das gemacht, was es am besten kann“, lobte Jacobeit die Gäste für ihren Tempofußball. Deren Coach wiederum adelte Zweifach-Vorbereiter Diedrichs: „,Dietz’ ist noch immer nicht bei 100 Prozent, aber heute hat man wieder einmal gesehen, wie wichtig er für uns ist.“