Der lange Kampf des Mehrkämpfers

Lasse Pixberg hofft auf den nächsten großen Entwicklungssprung. Vielleicht schon an diesem Wochenende? Dann steht für den Mehrkämpfer des LC Hansa Stuhr die Deutsche Meisterschaft der U 18 in Ulm an. Foto: pixberg

Stuhr - Von Daniel Wiechert. „DM 2017“. Diese zwei Buchstaben und vier Zahlen setzen sich auf dem quietschgrünen Shirt ab. Mehrkämpfer Lasse Pixberg scheint sich mit dem Erinnerungsstück bereits modisch auf die Deutsche Meisterschaft (DM) der U 18-Jugend am Wochenende in Ulm vorzubereiten. Oder kündet das Shirt von besseren Zeiten? Pixberg ist zwar gerade erst 17 geworden, hat als Sportler aber bereits Seuchen-Jahre hinter sich.

Im Januar 2018 zieht sich Pixberg einen Muskelfaserriss zu. Es folgt eine Sehnenansatzreizung am Sitzbeinhöcker. Monatelang schleppt er sich sportlich nur durch: „Ich konnte nur Halbgas trainieren.“ Als es ihm endlich besser geht, macht er im Februar 2019 beim Aufwärmtraining eine falsche Bewegung, zerstört sich den Meniskus. Ab unters OP-Messer. „Die Zeit war nicht ganz leicht“, sagt er, knibbelt dabei gedankenversunken am Plastikverschluss einer Wasserflasche: „Ich musste viel einstecken.“ Einz Sportkarriere droht zu enden, bevor sie überhaupt richtig Fahrt aufnehmen konnte. „Er hat zwei Jahre nur gelitten“, weiß sein Trainer Berthold Buchwald vom LC Hansa Stuhr: „Trotzdem hat Lasse immer wieder zu mir gesagt: ,Ich will das, ich will das, ich will das.‘ Das war wirklich bewundernswert.“

Pixberg kämpft. Pixberg kommt zurück. Mit einem Paukenschlag. Im Juni wird der Mehrkämpfer niedersächsischer und norddeutscher Meister (U 18). Kurz danach macht er in Bad Bevensen mit 6 355 Punkten die Qualifikation für die Zehnkampf-DM perfekt.

Heute macht sich Pixberg auf den Weg ins knapp 700 Kilometer entfernte Ulm. Ab morgen um 10.00 Uhr wird es ernst. Mit den 100 Metern. „Ich fahre mit dem Ziel hin, neue Bestleistungen aufzustellen. Die sind in mehreren Disziplinen drin“, sagt er selbstbewusst: „Nach dem ersten Tag schaue ich dann mal, welche Platzierung drin sein könnte.“ Der 17-Jährige reist mit der zehntbesten Vorleistung an. Er ist der einzige Niedersachse im 15er-Feld. „Nach seinen Fortschritten in den letzten Wochen sollte er die 6 500 Punkte erreichen und unter die ersten Acht kommen“, glaubt Buchwald. Die DM-Atmospähre dürfte für Pixberg kein Problem sein, glaubt der Coach: „Lasse kann Stresssituationen ziemlich gut aushalten.“

Schwer zu sagen, wo der Elftklässler stünde, wenn es diese Verletzungen nicht gegeben hätte. Luft nach oben gibt es auf jeden Fall. „Ich merke natürlich, dass ich noch Trainingsrückstände habe – gerade bei den Sprüngen fehlt es mir noch an Stabilität“, erklärt er: „Vor allem im Hochsprung kann ich noch nicht daran anknüpfen, wo ich vor zwei Jahren aufgehört hatte.“ Die Sprungdisziplinen waren immer seine Steckenpferde. Er bekam es auch in die Wiege gelegt. Mutter Kerstin und Vater Jörg waren erfolgreiche Volleyballer. Er in der Oberliga, sie gar in der 1. und 2. Bundesliga.

Klein Lasse fand früh zum Sport. Als Dreijähriger begann er mit Fußball, mit fünf Jahren ging es zur Leichtathletik. Nebenbei spielte er aus Jux Basketball, Volleyball und Tischtennis, besuchte Tennis-Camps. Seine Fußballschuhe beim TV Stuhr hing er vor drei Jahren an den Nagel: „Irgendwann hatte sich die Trainingsintensität so erhöht, dass ich mich einfach entscheiden musste.“ Leicht sei ihm das nicht gefallen.

Es war der richtige Entschluss. Das zeigte sich bereits bei der U16-DM 2017. Damals – ebenfalls in Ulm – wurde er Siebter im Endklassement, im Team schnappte er sich mit dem LC Hansa Stuhr Silber. „Seitdem fokussiere ich mich absolut auf den Mehrkampf“, betont Pixberg: „Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich in einer Disziplin so überragend wäre, dass ich mich spezialisieren müsste. Außerdem reizt mich diese Vielfalt. Es ist so, dass ich in wirklich jedem Training noch etwas Neues lerne.“