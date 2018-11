Trainer Engelke unterstreicht: „Wir sind der Underdog“

Wird am Sonntag im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TSV Daverden für Urlauber Julian Wilkens am linken Flügel beginnen: Julian Plander vom Landesligisten TuS Sulingen.

Sulingen - Über Spielverlegungen freut sich nicht jeder. Handball-Landesligist TuS Sulingen hatte zu Saisonbeginn einem Wunsch vom TSV Daverden zugestimmt, schnitt sich dabei aber ins eigene Fleisch. Der Grund: Leistungsträger und Haupttorschütze Julian Wilkens fährt heute in den Skiurlaub und fehlt somit, wenn der TuS Sulingen am Sonntag um 15.30 Uhr den Tabellenzweiten erwartet.

„Wir sind der Underdog, Daverden ist der Favorit“, unterstreicht Sulingens Trainer Hartmut Engelke. Durch den Ausfall von Wilkens muss er am linken Flügel improvisieren. Wahrscheinlich beginnt Julian Plander auf der Linksaußenposition. Weitere Alternativen wären Stefan Borchert oder Malcom Ballmann. Vermutlich nicht zum Aufgebot gehört Alexander Päßler, der mit der Oberliga-A-Jugend der HSG Nienburg ein Heimspiel hat. Es ist noch unklar, ob der Youngster mitwirken kann, denn ihm macht ein lädiertes Sprunggelenk (linker Fuß) zu schaffen.

Die Sulestädter sind zunächst einmal in der Abwehr gefordert, denn die Gäste haben mehrere starke Spieler in ihren Reihen. Die meiste Gefahr geht von Lajos Meisloh aus. Der große Rückraumakteur brachte es in acht Begegnungen auf 71/24 Tore. „Das ist eine Granate“, lobt Engelke den Shooter. Der 49-Jährige kann sich als direkten Gegenspieler Stefan Borchert vorstellen, der zuletzt ordentliche Leistungen auf der Halbposition geboten hat. Weitere Aktivposten beim TSV Daverden sind Linksaußen Patrick Bartsch (36 „Buden“ erzielt) und Mittelmann Simon Bodenstab, der es bislang auf 32/1 Treffer bringt.

Verbandsliga-Absteiger TuS Sulingen nimmt mit 6:6 Punkten den zehnten Platz ein, hat allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Verstecken müssen sich die Gastgeber nicht, denn sie können an einem guten Tag jeden Gegner schlagen. Das bekamen beispielsweise die Routiniers des VfL Fredenbeck III beim 23:21-Erfolg zu spüren. In der Abwehr haben sich die Sulestädter verbessert. Im Mittelblock der 6:0-Formation ist das Duo Jan Scharf/Patrick Kappermann neuerdings erste Wahl. Mannschaftskapitän Jannik Knieling ist im Angriff und in der Deckung variabel einsetzbar. Aus der zweiten Reihe kann er von mehreren Positionen Tore erzielen. Das trifft auch auf Marco Krause zu.

