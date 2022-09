Schröder hält Sulingens 0:0 gegen Tündern fest

Von: Felix Schlickmann

Teilen

Joker ohne den gewünschten Punch: Auch Neuzugang Marco Brockmann (links) verhalf seinem TuS Sulingen nicht wirklich zu mehr Torgefahr. © SCHLICKMANN

Wenig Glanz im Sportpark, aber immerhin ein weiterer Punkt: Fußball-Landesligist TuS Sulingen holte gegen Oberliga-Absteiger BW Tündern ein Remis. TuS-Trainer Iman Bi Ria war mit dem Zähler zufrieden, nicht aber mit der Einstellung.

Sulingen – Als der letzte Flankenversuch von Silas Bödecker kläglich auf der Tartanbahn des Sulinger Sportparks gelandet war, beendete Schiedsrichter Marian Kempf das etwas leidige Schauspiel. Mit 0:0 trennte sich der heimische TuS am Samstag vom HSC BW Tündern. Ein Ergebnis, mit dem Sulingens Trainer Iman Bi Ria „zufrieden“ war, nicht aber mit der Spielweise seines Fußball-Landesligisten. „Wir haben nicht gespielt, was wir können“, monierte Bi Ria: „Die Aggressivität war nicht da.“

Die Geschichte des Spiels ist relativ kurz erzählt: Beide Mannschaften konzentrierten sich vor allem auf die Defensive, und entsprechend kamen beide auch kaum zu Torchancen. Zu Beginn gab es sogar überhaupt keine. Bi Ria formulierte es so: „In der ersten Halbzeit haben beide verwaltet.“ Dabei habe Oberliga-Absteiger Tündern „eine richtig gute Truppe“, befand der Sulinger Trainer: „Die haben eigentlich ganz andere Ansprüche als wir.“

Schröder zweimal stark, Rabens rettet ebenfalls

Nach dem Seitenwechsel wurde die individuelle Qualität dann das eine oder andere Mal sichtbar, und David Schröder durfte sich auszeichnen: Erst hielt der Sulinger Torwart stark gegen Lukas Kramers Drehschuss (63.), und später parierte Schröder aus kurzer Distanz fantastisch den Schuss von Robin Tegtmeyer, der sich zuvor im Zweikampf mit Jan Rabens behauptet hatte (80.). Zwischendurch musste der junge Innenverteidiger einmal auf der Linie für seinen bereits geschlagenen Keeper retten (78.).

Alles in allem hätten die drei Punkte also durchaus auf das Tünderner Konto wandern können – über den einen Zähler durften sich die Gäste jedoch auch nicht beschweren, taten sie so wie Sulingen doch einfach nicht genug für die Partie.

Sulinger spielen erstmals in der Saison zu Null

„Es war ein typisches 0:0-Spiel“, stellte Bi Ria darum nach dem Abpfiff durchaus zu Recht fest: „Die haben uns nicht an die Wand gespielt.“ Und trotz der laut des Trainers „leblosen, lethargischen, wenig griffigen“ Leistung seines TuS konnte Bi Ria dem Ganzen ein, zwei positive Sachen abgewinnen. „Wir brauchen jeden Punkt, wir nehmen jeden Punkt mit“, betonte er und freute sich auch darüber, dass sein Team „zu null“ gespielt hatte – erstmals in dieser Saison.

Mit dem anschließenden Besuch beim Altstadtfest war das Tündern-Spiel dann auch abgehakt – und der Blick auf das nächste Highlight gerichtet: Am Sonntag empfangen die Sulinger den TSV Wetschen zum Derby im Sportpark. „Da muss ich ja jetzt drüber nachdenken“, grinste Bi Ria auf Nachfrage.

Landesliga Hannover: TuS Sulingen - HSV BW Tündern 0:0 Sulingen: D. Schröder - Rupp, Greifenberg, Fehse, Dieckmann (68. Schmidt), Miklis (82. Czyborra), Hwi Tae, Igwenagu (46. Brockmann), Stöver, Rabens, Marz.

Schiedsrichter: Marian Kempf (MTV Bevern).