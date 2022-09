Gut gelaunt gegen die Dazwischenhauer: Wetschen empfängt Eldagsen

Von: Felix Schlickmann

Startelfgarantie: Kevin Reinking (vorn) bekommt das Vertrauen von Wetschens Trainer Oliver Marcordes. © Terwey

Der TSV Wetschen empfängt am Sonntag den FC Eldagsen. Trotz einiger Ausfälle ist die Stimmung beim Landesligisten – wie eigentlich immer – gut.

Wetschen – Schlechte Stimmung dürfte beim TSV Wetschen und Oliver Marcordes das letzte mal vor knapp einem Jahrzehnt geherrscht haben. Zumindest gefühlt. Spätestens seit Marcordes als Trainer übernommen hat, erfüllt der Fußball-Landesligist alle Erwartungen. Nicht umsonst betont der 41-Jährige jede Woche gebetsmühlenartig, dass die „Punkteausbeute überragend“ sei. Entsprechend haben die Wetscher auch vor dem Heimspiel gegen den FC Eldagsen (Sonntag/15.00 Uhr) mal wieder überhaupt keinen Druck.

Marcordes selbst geht am entspanntesten von allen ins Wochenende. Auch wenn er am Dienstag gedacht habe, „ich hätte noch einen Tag Urlaub mehr vertragen können“, erzählt er grinsend. Selbst sein Wochenende weg von der Mannschaft hätte besser kaum laufen können. „Es war überragend wie immer“, schwärmt Marcordes vom Oktoberfest-Trip.

Marcordes erwartet einen harten Kampf

Über das 1:1 der Wetscher bei Niedersachsen Döhren informierte er sich per Liveticker und später bei Co-Trainer Sascha Hegerfeld. „Unter dem Strich ist das wohl in Ordnung gewesen“, meint Marcordes. „Wir haben auswärts einen Punkt geholt, das ist schon gut“, findet der Trainer: „Wir müssen ja nicht immer jeden Gegner an die Wand spielen.“ Eine typische Aussage im Wetscher Selbstverständnis.

Auch am Sonntag erwartet Marcordes wieder einen harten Kampf. Zwar müssten die Vizemeister „aufgrund der letzten Saison“ teilweise häufiger das Spiel machen – „und das ist auch der nächste Entwicklungsschritt für uns“, findet der Trainer. Doch gegen die seit vier Spielen ungeschlagenen Eldagser stellt er seine Mannschaft vor allem darauf ein, dass sie sich „zweikampfmäßig nicht den Schneid abkaufen“ lässt: „Eldagsen geht robust zur Sache, kommt sehr über den Kampf.“ Nicht umsonst steht der FC in der Liga-Fairnesstabelle auf dem vorletzten Platz.

Die Jungs haben sich mit den Leistungen, die sie bringen, einfach mehr Zuschauer verdient. Vielleicht ist das am Sonntag mal etwas anderes.

Eigentlich ein Spiel wie gemalt für den lauf- und zweikampfstarken Aljoscha Wilms, doch für den Wetscher Kapitän kommt die Partie nach seinem Bruch des Schienbeinköpfchens noch zu früh. Auch Kai Wessels (Patellasehnenreizung), Phil Schwierking (Knieprobleme), Sören Sandmann, Philip Kürble (beide Urlaub), Tino Senkler und Philipp Nüßmann (beide Aufbautraining) werden nicht dabei sein.

Ebenfalls kein Grund, sich die gute Laune kaputtmachen zu lassen. „Wir können uns immer auf die anderen verlassen“, betont Marcordes: „Das ist der Riesen-Bonus, den wir haben. Keiner lässt nach oder ist sauer, wenn er auf der Bank sitzt oder wenig Spielanteile hat.“

Reinking und Suljevic sollen für Spielwitz sorgen

Ziemlich sicher nicht auf der Bank sitzen werden am Sonntag Kevin Reinking und Alen Suljevic. „Kevin brauchen wir auf unserem kleinen Platz mit seiner Technik, seinem Spielwitz“, sagt der Trainer über Reinking und spricht dem Zauberfuß eine Startelfgarantie aus – „wenn er sich jetzt nicht im Training komplett hängen lässt“. Der Mittelfeldspieler versteht sich auf dem Platz exzellent mit Angreifer Suljevic, beide kennen sich aus gemeinsamen Jugend-Zeiten in Rehden.

Das will das Wetscher Duo auch gegen Eldagsen beweisen. Damit das nächste Stimmungsloch noch ein Jahrzehnt auf sich warten lässt.