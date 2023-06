Lahauser Meisterparty nach Delventhals Doppelpack

Von: Cord Krüger

Große Emotionen: Bei allem Jubel über den Kreismeistertitel vergaßen die Fußballer des TSV Weyhe-Lahausen nicht ihren verstorbenen Mitspieler Tim Lanfermann, dessen gerahmtes Trikot samt © in vorderster Reihe des Mannschaftsbilds stand – zusammen mit

Kreismeister! Der TSV Weyhe-Lahausen sicherte sich am Freitagabend mit einem 2:1-Sieg beim SC Twistringen II vorzeitig den Titel in der Fußball-Kreisliga. Da kamen viele Emotionen hoch - schöne und traurige.

Twistringen – Sie hatten ihn nie vergessen. Auch nicht in der Stunde ihres größten Triumphs. Als sich die Kreisliga-Fußballer des TSV Weyhe-Lahausen am Freitagabend nach dem 2:1 (1:0)-Sieg beim SC Twistringen II freudetrunken zum Meisterbild formierten, stand das gerahmte Trikot mit der Nummer 9 ganz vorn. Tim Lanfermann hatte es getragen und damit oft getroffen – allein fünfmal in dieser Saison. Doch Anfang Januar starb der 20-Jährige an einer Hirnhautentzündung. „Diesen Titel widmen wir Tim und seiner Familie“, hob Mittelfeldrenner Hussein Zabad hervor.

„Vieles hat uns zurückgeworfen“

Kaum ein härterer Schlag kann Angehörige, Freunde oder eine Mannschaft aus Freunden treffen. Doch dieser eingeschworene Kreis hat ihn weggesteckt. „Vieles hat uns zurückgeworfen in dieser Saison“, erinnerte sich Tobias Delventhal, mit seinen Treffern zum 1:0 (41.) und 2:0 (48.) Lahausens Mann für die letzten drei Punkte zu Titel und Bezirksliga-Aufstieg. „Aber die Jungs haben es immer hingekriegt“, lobte ihr Trainer Stephan Hotzan und nannte lange Verletztenlisten sowie die jüngste „Negativ-Serie“ als Beispiele: „Sie stehen da oben, weil sie alles dafür gegeben haben. Es macht Spaß mit den Jungs.“

Auch Keeper Mirko Meyer, am Freitag weitgehend beschäftigungslos, wirkte beeindruckt vom Kollektiv: „Man sieht, dass das Team sehr eng zusammengeschweißt ist.“ Mit dieser homogenen Truppe freut sich der 38-jährige Altherren-Schlussmann nun auf die Bezirksliga – „aber allenfalls als dritter Torwart, als Backup vom Backup!“

Am Ende musste Meyer noch zwei heikle Szenen meistern, die für Nervosität auf der Gäste-Bank sorgten. „Wir hätten früher für die Entscheidung sorgen müssen. Aber das ist mir jetzt sowas von egal“, sprudelte es aus Hotzan zwischen einer Bier- und einer Sektdusche heraus. Denn insgesamt war das 2:1 „hochverdient. Speziell in der zweiten Halbzeit hat man gesehen, dass wir spritziger waren.“

Twistringer Abstiegskämpfer halten wacker dagegen

Kein Wunder, da den Twistringern zwölf Mann fehlten. Umso mehr dankte SCT-Trainer Michael Schultalbers den Ü40-Haudegen Hauke Neubert und Rene Wolter aus seiner Startelf. „Mich ärgert nur maßlos, dass wir die zwei Gegentore durch Standards bekommen. Aber wir haben in der ersten halben Stunde sehr diszipliniert gespielt und gekämpft, wenn wir auch spielerisch nicht die Lösungen gefunden haben.“

Spieler des Spiels: Tobias Delventhal Lahausens Sechser ließ in der Mitte wenig durch und stand bei Standards goldrichtig: Er traf zum 1:0 nach einem Freistoß und zum 2:0 nach einer Ecke.

Tatsächlich dürfte bis zur 40. Minute kaum einer der 100 Zuschauer einen Unterschied zwischen seinen Abstiegskämpfern und dem Spitzenreiter gesehen haben. Die Gäste hatten zwar deutlich mehr Ballbesitz, doch das glichen die Blaumeisen durch dichte Staffelung und Positionstreue aus.

Aber plötzlich ließ SCT-Keeper Mark Schultalbers einen satten Freistoß von Taro Schierenbeck abklatschen, und Delventhal staubte zum 1:0 ab (41.). „Ich habe vor dem Spiel gesagt, dass Taro mit seinem Wumms die Freistöße schießen soll“, dankte Delventhal dem Vorbereiter. Drei Minuten nach Wiederanpfiff schlug der Sechser erneut zu und köpfte eine Ecke von Daud Ali zum 2:0 ein. „Meine Kopfballstärke sieht man mir bei meiner Größe nicht an“, gab der 32-Jährige zu, „aber die Sprungkraft ist noch da.“ Schultalbers hingegen vermisste da die Zuordnung, erkannte hingegen wenig später, dass die auch beim designierten Aufsteiger nicht immer passte. Zu sehen beim Anschluss durch Ali Hassan, der eine Ecke von Andre Lausch nutzte (53.). Dabei blieb’s bis zum Ende. Auch, weil Mark Schultalbers klasse aus kurzer Distanz Delventhals dritten Treffer verhinderte (75.). Der nahm’s gelassen – und hoffte hinterher auf „einen langen Abend bei uns im Vereinsheim“.

Fußball-Kreisliga SC Twistringen II - TSV Lahausen 1:2 (0:1) - SCT II: Schultalbers - Landwehr, Neubert (73. Poelking),Uhlhorn, M. Harms, Lausch, Hassan, Wolter (81. Kappermann), Brauer, Kuhangel, Kletke. Weyhe-Lahausen: M. Meyer - Hadär, Schierenbeck, Delventhal, Zabad (78. Dismer), Ali (87. Kirsch), Lindenborn, Focke (68. Mohmeyer), Hellmuth, Oehlerking, Gutsmann. Tore: 0:1 (41.) Delventhal, 0:2 (48.) Delventhal, 1:2 (53.) HassanSchiedsrichter: Pius Göbberd (TSV Aschen).