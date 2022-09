„La Furia Roja“ zerpflückt Wagenfeld – 8:1

Von: Cord Krüger

In der Box: Sulingens Lauritz Meyer (r.) marschiert hier, verfolgt von Wagenfelds Josse Hartmann, in den Strafraum. Zuvor hatte er nach dem Rückstand per Doppelpack das Spiel gedreht – der Anfang von Wagenfelds Desaster. © Krüger

Der FC Sulingen spielte sich nach einem frühen Rückstand gegen den TuS Wagenfeld in einen Rausch. Lauritz Meyer und Tobias Dickmann trafen jeweils doppelt.

Sulingen – Sie blieben noch lange auf dem Platz des FC Sulingen. Nicht etwa, weil es den Fußballern vom TuS Wagenfeld am Ort ihrer 1:8 (1:3)-Schmach so gut gefiel. Nein, es herrschte Gesprächsbedarf an der Gästebank. Erst redete Kapitän Alec Kuhlmann mit seinen Kollegen minutenlang Tacheles, dann ging Trainer Sergiy Dikhtyar gestenreich mit seinem Personal in die Analyse. Der Inhalt? „Woche für Woche das gleiche Thema“, fasste der TuS-Coach zusammen: „Die nächste Klatsche. Es ist einfach frustrierend. Dabei hatten wir uns viel vorgenommen. Und zuerst ging unsere Taktik auf.“

Schelands Führungstor für Wagenfeld

Stimmt. Mit dem frühen Führungstor: Eine feine Linksflanke von Ike Kuhlmann drückte Rune Scheland vom zweiten Pfosten zum 1:0 ins lange Eck (5.). Doch die Rache des Spitzenreiters fiel fürchterlich aus. Mit Blick auf die Zahl der Tore agierten die Männer in Rot wie „La Furia Roja“, die Rote Furie, wie Spaniens Nationalmannschaft genannt wird. Furios spielten sie allemal, aber nicht wütend, sondern ihr perfektes Programm abspulend: stoisch, schnell und ballsicher. „Wir sind unglücklich in Rückstand geraten, haben aber als Mannschaft einfach weitergemacht“, beschrieb es Lauritz Meyer, der das Spiel fix drehte: Erst bekam er einen Steckpass aus dem Mittelfeld, zog den Sprint an und hämmerte die Kugel zum 1:1 in die Maschen (12.). Drei Minuten später, als der TuS nach dem verletzungsbedingten Aus von Andrei Sabou hinten noch unsortiert war, nutzte er einen Abwehrfehler und traf von rechts zum 2:1 (15.). Für die weiteren Treffer sorgten andere Kollegen – und das gefiel Meyer: „Wir haben immer viele unterschiedliche Torschützen, so sind wir schwer auszurechnen. Es macht einfach Bock mit dieser Mannschaft.“

Sulingens Trainer Pingel: „Ein Rad greift ins andere“

Auch sein Trainer Marian Pingel hat – wen wundert’s – „einen Riesenspaß. Man sieht, dass ein Rad ins andere greift, weil wir seit Jahren so zusammen spielen.“

Wagenfelds Coach Dikhtyar mit erster Hälfte nicht unzufrieden

Und mit punktuellen Verstärkungen wie dem starken Sechser Tobias Dickmann, der zunächst Wagenfelds Altherren-Keeper Henning Eils von halblinks zur Parade zwang (20.). Danach hatte sich der TuS stabilisiert, strahlte bei zwei Ecken von Alexander Nandzik Gefahr aus (entschärft von Wagenfelds Ex-Schlussmann Thorben Klöcker). Eher ungefährlich war Dickmanns Freistoß von links, der sich jedoch hinter Eils zum 3:1 ins Tor senkte (45.+2). „Danach gingen die Köpfe runter“, bedauerte Dikhtyar: „Unsere erste Halbzeit war gar nicht schlecht, und mit einem 1:2 in die Kabine zu gehen, hätte vielleicht nach der Pause noch mal was bewirkt. Aber wie in den Spielen davor hat danach der Glaube gefehlt.“

Lüdecke und Roughley erhöhen auf 5:1

So spielte fortan nur noch der Spitzenreiter. Zunächst brachte das Gewitter an Standards samt schnellem Flügelspiel noch nichts ein, aber nach knapp einer Stunde dribbelte sich Bennet Lüdecke nach Pass von Niklas Hoffmann durch den Strafraum und schloss zum 4:1 ab (59.). Eils entschärfte noch ein Geschoss von Barth (64.), doch kurz darauf drückte Martin Roughley eine Dickmann-Ecke aus 30 Zentimetern zum 5:1 über die Linie (66.). „Bei so einem Stand ist es dann schön, auch mal die Jungs von der Bank zu mehr Spielanteilen kommen zu lassen“, fand Pingel.

Auch die Joker Mesloh und Ludewig stechen

Weniger schön fanden dies die Wagenfelder, denn der eingewechselte Dennis Könker bediente Dickmann zu dessen Lupfer zum 6:1 (73.). Lars Mesloh als weiterer Joker legte zum 7:1 nach (79.) – nach einer Rechtsflanke des mit ihm in die Partie gekommenen Josha Ludewig. Bemerkenswert: Die Kugel kam trotz des harten Fouls von Ike Kuhlmann gegen ihn an. Kuhlmann sah dafür die Rote Karte. Doch erst in der 89. Minute klingelte es noch einmal, als sich Mesloh von links gegen Alec Kuhlmann durchsetzte, in den Rückraum passte und Ludewig so das 8:1 (89.) auflegte.

Eine Demonstration, doch Pingels Euphorie hielt sich in Grenzen: „Man muss auch sagen, dass Wagenfeld schlecht war.“ Laut Dikhtyar eine Folge der miesen Trainingsbeteiligung: „Von einigen habe ich den Eindruck, dass die Kräfte nur für 25 Minuten reichen.“