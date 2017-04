Vanessa Potthast räumt Ostern in Okel ab

Syke-Okel - Von Sonja Rohlfing. Eine überglückliche Siegerin sahen die Zuschauer im L-Springen mit Stechen beim Osterreitturnier in Okel. „Ich freue mich so“, jubelte Vanessa Potthast vom RFV Nordwohlde und klopfte ihrem 16-jährigen Hannoveraner Excalibur lobend links und rechts an den Hals. Gegen 23 Konkurrenten hatte sich das Paar in der Reithalle des RFV Okel in der höchsten Springprüfung des Turniers durchgesetzt. „Das ist heute mein dritter Sieg“, freute sich die Amazone.

Zehn Hindernisse, darunter eine zweifache Kombination, hatte Parcourschef Joachim Cordes den Teilnehmern des L-Springens in den Weg gestellt. Zehn Paare beendeten den Normalparcours fehlerfrei. Als letzte Starterin des Stechens setzte Vanessa Potthast auf Excalibur einen eindrucksvollen Schlusspunkt. Fehlerfrei und derart schnell war vorher kein anderes Paar gewesen. Rang zwei holte Finja Plüschke (RG Bücken-Wietzen) auf Quintana. Dritte wurde Anna Dierks (RFV Nordwohlde) auf Quinsam.

Nach einem ärgerlichen Fehler am letzten Sprung des Stechens landete Sven Lindhoff auf Platz acht. Nach dem Sieg im L-Stilspringen war der Reiter vom RFS Okeler Land mit einem guten Gefühl in die nächste Prüfung gegangen. „Das verhindert nicht, dass nicht doch ein Fehler passieren kann“, relativierte er. „Vor heimischem Publikum will man es besonders gut machen. Das macht es schwerer als sonst.“

+ Gut unterwegs: Sven Lindhoff vom RFS Okeler Land brachte mit Chooper (im Bild) und Chianti zwei Vollgeschwister aus der eigenen Zucht an den Start. Das L-Stilspringen gewann er. © Rohlfing

Mit seinen Pferden Chianti und Cooper war Sven Lindhoff zufrieden. „Beides sind Vollgeschwister und Pferde aus der eigenen Zucht“, berichtete der 44-jährige Eisenbahner, der, seitdem er laufen kann, auf dem Pferderücken sitzt. Die Stute Chianti zeichne sich derzeit durch eine besondere Beständigkeit aus. „Die Perspektive ist, auf Freilandturnieren in der Klasse M zu starten.“ Sein Ziel sei, im ländlichen Turniersport gut unterwegs zu sein. „Für mehr reicht die Zeit nicht“, sagte Sven Lindhoff.

