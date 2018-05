Kyrychenko als Faustpfand für den Klassenverbleib

Barrien - Mit einem völlig veränderten Gesicht startet die Herrenmannschaft des Barrier TC in die Tennis-Freiluftsaison. Erklärtes Saisonziel des neues Kapitäns Bendix Schröder ist der Klassenverbleib in der Landesliga. Zum Auftakt treten die Barrier am Sonntag um 10 Uhr beim Oldenburger TeV III an.

„Ich denke, dass wir dort eine 50:50-Chance haben. Ein Punktgewinn wäre ein super Start“, glaubt Bendix Schröder. Zudem rechnet er sich gegen den Bremer TC von 1912 II, der bereits zwei 0:6-Pleiten auf dem Konto hat, Siegchancen aus. Die weiteren Gegner sind TC Sommerbostel, SC SW Cuxhaven und TV Sparta Nordhorn.

Die Kapitänsbinde hat Schröder von Florian Hartje übernommen, der erstmals seit über 20 Jahren nicht im Herrenteam gemeldet ist. Auch die langjährigen Leistungsträger Tobias Kuhlmann und Till Heilshorn sind nicht mehr an Bord. Da das Trio in der Herren-30-Regionalligamannschaft unter den ersten Sechs gemeldet ist, ist es nicht für das Herrenteam spielberechtigt. Anders sieht es bei Florian Dill und Volker Zorn aus: Da sie bei den Herren 30 nur an Rang sieben und acht stehen, dürfen sie auch in der offenen Herrenklasse starten. „Mit ihrer Erfahrung können sie uns enorm weiterhelfen“, ist Schröder überzeugt.

Außerdem haben sich die Barrier Hilfe aus dem Ausland geholt: Der 23-jährige Ukrainer Oleksander Kyrychenko wird an der Spitzenposition auflaufen. „Den Kontakt hat unser Trainer Marcin Dembinski hergestellt. Er kennt einen Coach aus Polen, bei dem Oleksander trainiert“, verrät Schröder. Kyrychenko spielt Future-Turniere. Im April und Mai nahm er an sechs Turnieren in Tunesien und Polen teil. Von dem neuen Teamkameraden, mit dem die Barrier heute zum ersten Mal trainieren werden, erhofft sich Schröder viel: „Die Landesliga ist nach der Fusion der Tennisverbände Nordwest und Niedersachsen echt stark aufgestellt. Unser Plan oder Wunsch ist es, dass Oleksander jedes Spiel – also Einzel und Doppel – gewinnt. Das wäre eine große Entlastung für die anderen.“

Somit könnten auch die Youngster Tarek Erlewein und Bendix Schröder (beide Jahrgang 2003) befreit aufspielen. Die beiden Talente kamen in den vergangenen Spielzeiten in den verschiedenen Barrier Herrenteams zum Einsatz, sogar in der Oberliga durften sie schon antreten. Jetzt bilden sie das Gerüst des Herrenteams und sind beide richtig gut drauf. „Wir haben sehr viel trainiert und auch an stark besetzten Turnieren teilgenommen“, betont Schröder. Auch Florian Dill hat bei einigen Turnieren ordentlich Matchpraxis sammeln können.

Mit diesem fünfköpfigen Kader sollte der Klassenverbleib in der Tennis-Landesliga kein Problem sein – zumal es nach dem Rückzug des TC Bad Essen nur noch einen sportlichen Absteiger geben wird. - te

Die Aufstellung: 1. Oleksander Kyrychenko, 2. Florian Dill, 3. Volker Zorn, 4. Tarek Erlewein, 5. Bendix Schröder.