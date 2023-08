Trainer-Entlassung kurz vor dem Start: Brinkum wirft Kevin Köhler raus

Von: Felix Schlickmann

Kevin Köhler ist nicht länger Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Brinkumer SV. © Terwey

Kevin Köhler ist nicht länger Trainer des Brinkumer SV. Der Fußball-Bremen-Ligist entließ den 34-Jährigen am Montag (07.08.) - fünf Tage vor dem Saisonstart. Was der Coach dazu sagt.

Brinkum – Die Schocknachricht erreichte Kevin Köhler am Montagvormittag: Der 34-Jährige ist nicht mehr Trainer des Brinkumer SV. Das teilte ihm Manager Jörg Bender – nur fünf Tage vor dem Saisonstart in der Bremen-Liga – mit. Am Abend sprach Bender dann gemeinsam mit Interimstrainer Dorian Willms vor der Mannschaft. Öffentlich äußern wollte sich aber vorerst nur Köhler – der entsprechend auch der einzige war, der etwas zu den Gründen preisgeben konnte.

„Es kam für mich plötzlich und unerwartet“, sagt der A-Lizenz-Inhaber: „Ich bin sehr schockiert, weil ich mich extrem auf die Saison gefreut hatte.“ Den Kader hatte er – gemeinsam mit dem vor einiger Zeit als Berater hinzugestoßenen Willms – zusammengestellt. Doch offenbar passte den Verantwortlichen „die sportliche Entwicklung in der Vorbereitung“ nicht, so sei es Köhler mitgeteilt worden. Zudem habe es vereinzelt kritische Stimmen aus der Mannschaft gegeben. Ausfühlicher Bericht folgt.