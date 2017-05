Kunzendorfs Bedenken absolut unbegründet

Brinkum - 90 Minuten vor dem Anpfiff hatte Manager Frank Kunzendorf gestern ein mulmiges Gefühl: „Uns fehlen viele Spieler. Einige stecken noch im Stau. Hoffentlich bekommen wir überhaupt elf zusammen.“ Die Sorge erwies sich als absolut unbegründet, denn der Brinkumer SV stellte eine komplette Startelf, die den ESC Geestemünde am vorletzten Spieltag der Fußball-Bremen-Liga mit 10:1 (5:0) vom toll zu bespielenden Rasenplatz am Brunnenweg fegte.

„Der Untergrund war wie ein Teppich. Das hat den Jungs heute so richtig Spaß gemacht“, meinte Brinkums Co-Trainer Jörg Bender nach dem Match.

In der ersten Viertelstunde konnten die Bremerhavener Gäste den BSV noch einigermaßen vom eigenen Tor fernhalten. Aber nach und nach wurden die Chancen der Brinkumer klarer. Und in der 15. Minute war es dann soweit: Mittelfeldmann Daniel Block, der den Club in Richtung Oberneuland verlassen wird, brach mit dem 1:0 den Bann. Damit war die ESC-Gegenwehr auch schon gebrochen. Saimir Dikollari, Marcel Dörgeloh, Marcel Brendel und Alexander Behrens legten vor dem Wechsel zum 5:0 nach. „Vielleicht war Geestemünde auch deshalb so lustlos, weil sie im Stau gesteckt hatten. Teilweise haben sie nicht einmal mehr die kurzen Wege gemacht“, stellte Bender fest.

Da reichte es in der 53. Minute nur noch zum Ehrentor durch Florian Beck. Auf der anderen Seite jedoch schlug es noch weitere fünfmal ein. Dörgeloh, Brendel (2), Dikollari und Tom Trebin schossen das 10:1 heraus. Brinkum konnte sich sogar noch den Luxus erlauben, den sonstigen Stammkeeper Niklas Frank als Feldspieler einzuwechseln. Gestern spielte das keine Rolle. - töb