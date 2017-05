Die Kunst des Elfmeters

Hoya - Von Julian Diekmann. Als Daniel Nadolski an den Elfmeterpunkt herantrat, kamen auf einmal wieder die Zweifel der Vergangenheit hoch. Es ist 15 Jahre her, aber für Nadolski gerade präsenter denn je. Damals, im Pokalfinale der C-Jugend, verschoss der heute 28-Jährige ausgerechnet den entscheiden Penalty – und Hoya verlor das Endspiel.

„Klar musste ich daran denken“, gibt der Kapitän des Fußball-Bezirksligisten SG Hoya zu: „Deswegen hatte ich auch schon ein wenig Herzklopfen.“ Doch der Rechtsfuß ließ sich nichts anmerken und versenkte den Ball trocken in der linken unteren Ecke. „Das ist meine Lieblingsecke“, verrät er. Wenig später musste Nadolski erneut vom Punkt antreten – wieder entschied er sich für seine Lieblingsecke – und traf erneut. Damit hat er nicht nur sein Elfmeter-Trauma überwunden, sondern seinen Club am letzten Spieltag beim 3:0-Heimerfolg über den TuS Sudweyhe zum Klassenerhalt geführt.

Der erste ins linke Eck - „wie im Training“

„Ich war als erster Schütze vorgesehen und musste daher schießen“, berichtet der 1,79 Meter große Mittelfeldakteur: „Ich wollte den anderen aber nicht zeigen, dass ich mich unsicher fühle. Ich habe dann nicht mehr groß nachgedacht und einfach geschossen – ist ja gut gegangen.“ Zwar hatte Sudweyhes Torwart Mirko Meyer die Ecke geahnt, doch der Schuss war zu platziert. „Ich glaube, ich habe den Ball ganz gut erwischt“, betont Nadolski bescheiden.

Vor allem seine Mitspieler feierten ihn nach dem gelungenem Strafstoß. „Wie im Training, unten links“, riefen sie ihm beim Jubeln zu. „Ich übe Strafstöße ja auch regelmäßig im Mannschaftstraining und entscheide mich dann immer, wirklich immer für die linke Ecke. Das weiß mittlerweile fast jeder in der Mannschaft“, scherzt der Groß- und Außenhandelskaufmann.

Wieder links - „ist ja schließlich meine Lieblingsecke“

Dass ihm die Aussagen seiner Kollegen fast noch zum Verhängnis wurden, davon ahnte Nadolski zu diesem Zeitpunkt noch nichts. Bis die 28. Minute kam. Wieder zeigte der Schiedsrichter Yannik Winterberg (Burgdorf) auf den Elfmeterpunkt, wieder nahm Nadolski allen Mut zusammen. Aber dieses Mal war die Anspannung um Längen größer. „Er schießt wieder unten links, wie im Training“, riefen die Sudweyher Spieler ihrem Keeper zu. „Ich habe kurz überlegt, was ich machen soll, doch die andere Ecke oder in die Mitte? Ich habe mich dann aber erneut für die linke Ecke entschieden – ist ja schließlich meine Lieblingsecke“, schmunzelt Nadolski. Er hatte Fortune. Meyer entschied sich, den Ratschlag seiner Teamkollegen nicht anzunehmen und sprang in die rechte Ecke. „Da habe ich schon etwas Glück gehabt. Gerade, weil ich den zweiten Strafstoß nicht so gut getroffen hatte wie den ersten. Hätte sich der Torwart für die andere Ecke entschieden, er hätte ihn wohl gehalten.“ Egal – am Ende war der Ball drin. Hoya gewann das wichtige Spiel am Ende noch mit 3:0 und blieb somit in der Bezirksliga.

„Nach dem Abpfiff waren wir alle total erleichtert, dass wir den Klassenerhalt noch geschafft haben. Jeder meiner Mitspieler hat sich voll reingehängt, nicht nur ich. Das war eine wahre Teamleistung. Wir hatten den absoluten Willen, umso schöner das es geklappt hat.“ Er mag kein Held sein, der Star war die Mannschaft.

Und beim nächsten Mal? Wieder links?

Nicht immer war aber alles eitel Sonnenschein in Hoya. Besonders die Zeit mit dem damaligen Trainer Uwe Sieling sei von vielen Missverständnissen geprägt gewesen. „Ich bin mit Sieling überhaupt nicht warm geworden.“ Also entschied sich Nadolski zum Wechsel. Doch Hoya stellte sich quer, verweigerte die Freigabe, und Nadolski wurde gesperrt. Dennoch wechselte er: „Die Entscheidung bereue ich nicht. Ich wollte wissen, wie weit ich es bringen kann.“

So fand er für zwei Spielzeiten beim Bremen-Ligisten TuS Schwachhausen eine neue Heimat. „Das war eine schöne Zeit. Ich bin dort aber auch an meine Grenzen gestoßen. Hinzu kam der zeitliche Aufwand. Außerdem habe ich mir in der zweiten Saison das Kreuzband gerissen“, fasst Nadolski die Zwischenstation zusammen: „Danach habe ich mich zur Rückkehr nach Hoya entschieden und sie bis heute nicht bereut.“

Die SG Hoya bleibt für den zentralen Mittelfeldmotor einfach sein Herzensverein. Nur bei den zukünftigen Strafstößen muss sich die Nummer 13 nun wohl oder übel auch mal für eine andere Ecke entscheiden . . .