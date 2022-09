Kürble „eiskalt“ beim Wetscher 4:1: Doppelpack und Vorlage gegen Godshorn

Von: Cord Krüger

Teilen

Sein erster Streich: Philip Kürble (2. von links) nimmt nach seinem 1:1 die Glückwünsche von Ricardo Tenti (links), Lukas Heyer, Moritz Raskopp und Alen Suljevic (von rechts) entgegen. Godshorns Linksverteidiger Jan Reuter (Nummer 7) ist bedient. © Krüger

Der Mann für die Wirkungstreffer beim TSV Wetschen verabschiedete sich höflich von den Gegnern des TSV Godshorn, ließ sich danach nicht großartig feiern, sondern lenkte lieber von sich ab. „Wahnsinn, dass wir bis zum Schluss nicht nachgelassen haben“, erinnerte Philip Kürble an Christoph Hainkes späten Treffer zum 4:1 (2:1)-Endstand für seinen Fußball-Landesligisten: „Das sind Super-Jungs, sie geben alles bis zum Ende. Schön, dass ich zu solch einer Mannschaft gehören darf.“

Wetschen – Kürble selbst ließ ebenfalls nicht nach. Per Doppelpack vor der Pause (34./45.) hatte er das Heimspiel nach einem 0:1-Rückstand gedreht und zudem Hinnerk Mittendorf das 3:1 (75.) aufgelegt. „Philip hat einen Sahnetag erwischt“, lobte sein Kollege Ricardo Tenti, brandgefährlicher Brecher und Flankengeber am linken Flügel sowie Vorbereiter zum 2:1 für den Rechtsaußen: „Der Junge belohnt sich Woche für Woche. Man sieht, dass er ein klares Ziel vor Augen hat.“

„Mit gutem Gefühl“ ins Nachbarschaftsduell

Sein nächstes Ziel: das Nachbarschaftsduell am Sonntag: „Jetzt fahren wir mit einem guten Gefühl zum Derby beim TuS Sulingen“, verdeutlichte Kürble. TSV-Trainer Oliver Marcordes hat dafür nicht weniger als drei weitere Punkte vorgegeben: „Bis zum spielfreien Wochenende darauf wollten wir zwei Siege – und einen haben wir jetzt.“

Spieler des Tages: Philip Kürble Mit seinem 1:1 und 2:1 brachte der Rechtsaußen Wetschen wieder auf Kurs, bereitete das 3:1 vor und besaß weitere gefährliche Szenen vor der Box und auf dem Flügel.

So komfortabel, wie es dieses 4:1 erahnen lässt, war es zu Beginn und am Ende jedoch nicht: „Wir mussten früher auf 3:1 stellen, und am Ende wurde es zerfahren“, monierte der 41-Jährige.

Latte und knapp daneben

Anfangs hingegen „fehlte uns das Quäntchen Glück“, bedauerte Tenti. Denn die Blau-Gelben erspielten sich gute Chancen. Linksverteidiger Joshua Heyer lief durch, flankte – und der Ball kam derart scharf vor den Kasten, dass ihn Keeper Selmir Brkic gerade noch ans Lattenkreuz lenken konnte (7.). Anschließend rettete Brkic gegen Moritz Raskopp (13.), und Alen Suljevic zielte nur knapp am zweiten Pfosten vorbei (18.).

Früherer Rehdener leitet Gäste-Treffer ein

Umso ärgerlicher für Marcordes der Rückstand: „Einen wie Almir Kasumovic darf man so nicht gewähren lassen.“ Doch der frühere Rehdener Regionalliga-Stürmer steckte den Ball durch die Abwehr auf Joel Guerrero-Diz – und dessen Querablage schob Tim Schustereit ein (23.).

Allerdings gab dieser Treffer den Gastgebern mehr Auftrieb als den Gästen: Das Marcordes-Team agierte nun präziser und trug noch schnellere Angriffe vor. „Auch Olli hat uns in der Halbzeitpause gesagt, dass wir nach dem Rückstand besser gespielt haben“, berichtete Kürble.

Fußball-Landesliga: TSV Wetschen - TSV Godshorn 4:1 (2:1) Wetschen: Becker - F. Raskopp, Sandmann, Kruse, J. Heyer - Wessels, L. Heyer - Kürble, Suljevic (74. Hainke), Tenti (78. Bors) - M. Raskopp (69. Mittendorf).

Tore: 0:1 (23.) Schustereit, 1:1 (34.) Kürble, 2:1 (45.) Kürble, 3:1 (75.) Mittendorf, 4:1 (90.) Hainke.

Schiedsrichterin: Jasmin Stuhr (KSV Holstein).

Dementsprechend lag der Ausgleich in der Luft. „Wir kamen gut hinter Godshorns Kette“, urteilte Tenti. Eine seiner daraus resultierenden Flanken hätte Kürble fast veredelt (knapp daneben/31.), doch wenig später jubelte der 24-Jährige: Einen Einwurf von Finn Raskopp verlängerte Suljevic auf Kürble, der die Kugel überlegt in den Winkel hob (34.). Kurz vor der Pause knipste der Diepholzer zum zweiten Mal – nach einer Tenti-Linksflanke (45.). „Der Junge ist eiskalt vor dem Tor“, staunte Marcordes.

Christoph Hainke setzt den Schlusspunkt

Aus der Kabine kam Godshorn mit Wut im Bauch, aber die Platzherren überstanden diese Viertelstunde – und hätten danach auf 3:1 erhöhen müssen. Brkic entschärfte allerdings den Schuss von Moritz Raskopp aus vollem Lauf nach erneuter Linkshereingabe Tentis (60.). Danach sahen die 120 Zuschauer weniger Torraumszenen. Das änderte sich nach der Einwechslung von Hinnerk Mittendorf, der erst nach Kürble-Ablage an Brkic scheiterte (71.) und dann einen Rechtspass des zweifachen Torschützen aus dem Lauf zum 3:1 ins leere Tor donnerte (75.). Godshorn gab sich zwar nicht auf, verzweifelte aber am dichten Wetscher Zentrum. Und als Kasumovic einen schlampigen Pass im Mittelfeld spielte, bekam der eingewechselte Christoph Hainke den Fuß dazwischen, zündete den Turbo, lief allein aufs Tor und vollendete zum 4:1 (90.) „Man sieht also wieder, dass wir jeden Mann hier brauchen“, freute sich Marcordes, dass zwei seiner Joker stachen.

Tenti zollte Mittendorf und Hainke großen Respekt: „Es ist kein Geschenk, von außen reinzukommen – aber jeder gibt hier 100 Prozent.“