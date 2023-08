Kühling nagelt ihr Tor zu, die Löwinnen starten mit souveränem Sieg – 36:17

+ © borchardt Stark am Kreis: Larissa Gläser (beim Wurf) von der HSG Hunte-Aue Löwen behauptete sich gegen Felia Sempf (r.) und Sina Warnke und erzielte eines ihrer sechs Tore. © borchardt

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Borchardt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die HSG Hunte-Aue Löwen hat ihr erstes Spiel in der für sie neuen Handball-Oberliga Niedersachsen souverän gewonnen. Am Sonntagabend gelang in der Diepholzer Mühlenkamphalle ein 36:17 gegen Aufsteiger MTV Rohrsen. Hinterher waren die Löwinnen ziemlich zufrieden mit ihrem Saisonstart.

Diepholz – Erfolgreicher Start in die neue Staffel: Die heimstarken Frauen der HSG Hunte-Aue Löwen fertigten in der Handball-Oberliga Niedersachsen Aufsteiger MTV Rohrsen am Sonntagabend mit 36:17 (17:8) ab. Vor 200 Zuschauern in der Diepholzer Mühlenkamphalle erwies sich die vom Drittligisten SFN Vechta gekommene Torhüterin Rike Kühling als starker Rückhalt. „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Die Abwehr stand gut. Am Anfang waren wir allerdings zu hektisch am Ball“, meinte die 25-Jährige.

Auch Neu-Trainer Kai Freese freute sich über die ersten zwei Punkte: „Wir haben mit einer starken Rike Kühling im Tor eine gute Leistung gebracht.“ Er sah aber auch Schwächen: „Die zweite Welle lief noch nicht so, da waren wir zu langsam im Umschalten.“ Kapitänin Lea Hillmer lobte die Defensivarbeit: „Das war eine gute Abwehrleistung. Und die langen Bälle von Rike kamen an, das hat mir sehr gut gefallen.“

Spielerin des Spiels: Larissa Gläser Die 28-Jährige bot am Kreis eine Klasse-Leistung, setzte sich mehrfach durch und erzielte sechs Tore. Sie ließ auch in der Deckung auf der Halbposition nichts anbrennen.

Von den Feldspielerinnen bot Larissa Gläser eine Topleistung. Sie rackerte am Kreis, riss Lücken und erzielte sechs Tore. Und in der 6:0-Deckung packte sie konsequent zu. Die 28-Jährige wollte sich aber nicht in den Vordergrund stellen: „Das war mit den neuen Spielerinnen gegen einen Aufsteiger eine superstarke Vorstellung.“

Der letztjährige Vizemeister der Oberliga Nordsee erwischte gegen einen personell geschwächten MTV Rohrsen (beispielsweise fehlte die verletzte Haupttorschützin Lucie Albrecht) einen Blitzstart, führte nach einem Gegenstoßtor von Madeline Matos Ferreira mit 6:2 (9.). Anschließend unterliefen beiden Mannschaften Ballverluste. Bis zum 7:10 (20.) durch Linkshänderin Cathrin Trant (5/2) hielt der Neuling mit. Anschließend zogen die Löwinnen das Tempo an, setzten sich mit einem 7:0-Lauf auf 17:7 (27.) ab.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten Lea Hillmer, Lina Witte, Larissa Gläser und noch einmal Hillmer auf 21:8 (37.). Letztere übernahm in der zweiten Hälfte Verantwortung in der zweiten Reihe, warf sechs ihrer insgesamt acht „Buden“ in den zweiten 30 Minuten. Aber auch die eingewechselte Kim Klostermann (5) traute sich im Rückraum etwas zu, hämmerte den Ball zum 27:12 (45.) ins Tor.

Freese wechselte in der Endphase munter durch, brachte Keeperin Jessica Michel, die sich auch noch auszeichnete. Und Neuzugang Lisanne Dießel traf zum 28:12 (49.). Den Schlusspunkt in einer einseitigen Partie setzte Torjägerin Karla Witte (8/3) mit verwandeltem Siebenmeter zum 36:17-Endstand. Die 23-Jährige hatte nach einem Schlag in den Magen längere Zeit auf der Bank gesessen.

Linksaußen Madeline Matos Ferreira (3) fasste die Partie kurz und treffend zusammen: „Das war ein gutes Auftaktspiel.“