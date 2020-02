4:3 – Kücük, der Matchwinner

Bremerhaven – Eigentlich hatte Mike Gabel nicht mehr mit dem Sieg gerechnet. „Nachdem wir uns in der 79. Minute den 3:3-Ausgleich gefangen hatten, dachte ich: Das war es jetzt“, erklärte der Fußball-Trainer des Bremen-Ligisten Brinkumer SV nach dem knappen 4:3 (3:2)-Erfolg gestern Nachmittag bei der Leher TS. Doch er hatte die Rechnung ohne seinen Spieler Dynar Kücük gemacht. Denn Brinkums Nummer fünf erzielte sechs Minuten vor dem Schlusspfiff noch das Siegtor für sein Team. Damit ist der BSV erfolgreich aus der Winterpause gestartet, hat seine ersten drei Punkte im ersten Spiel des neuen Jahres eingefahren. „Am Ende haben wir Moral bewiesen“, freute sich Gabel.

Dabei hatten es die Gäste an der Nordsee gar nicht so spannend machen müssen. Zumal Brinkum bereits nach vier gespielten Minuten komfortabel mit 2:0 in Führung lag. „Wir haben super in die Partie hineingefunden“, unterstrich BSV-Coach Gabel: „Haben gerade in den ersten 20 Minuten richtig sauber und ordentlich agiert, standen diesmal nicht so hoch wie sonst, sondern haben den Gegner erst einmal kommen lassen.“

Und das machte sich gleich bezahlt. Nach einer Flanke von Jannik Bender verarbeitete Yassin Bekjar diese mustergültig und schloss den Angriff mit einem Halbvolley ins kurze Eck ab – 1:0 (2.). „Einfach nur ein wunderschönes Tor. Der Schuss war unhaltbar“, meinte Gabel. Und es wurde noch besser. Nur zwei Zeigerumdrehungen später war nämlich Saimir Dikollari zur Stelle, der den Ball aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken musste.

„Doch ab der 20. Minute kam aus unerklärlichen Gründen ein kleiner Bruch in unser Spiel“, betonte Gabel. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau war auf einmal Jan-Niklas Kersten frei vor Brinkums Keeper Marvin Ekuase und hatte leichtes Spiel – 1:2 (31.). Ähnlich sah es fünf Minuten später aus, als Fabio Matos Campota zum Ausgleich netzte. Doch Dikollari gelang vor der Halbzeit noch der wichtige 3:2-Führungstreffer (40.).

Im zweiten Abschnitt dominierten die Gäste dann nach Belieben, ließen aber auch etliche gute Chancen ungenutzt. „Wir haben allein drei Abseitstore erzielt“, so Gabel. Das sollte sich rächen. Elf Minuten vor Schluss markierte Timo Tötheider das 3:3. Doch dann kam der große Auftritt von Kücük, der einen Steckpass von Bekjar mustergültig vollendete. jdi