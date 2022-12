Kuchta „superglücklich“ nach WM-Trip: Cyclocross-Fahrer übertrifft sich in England selbst

Mit „Schlammreifen“ raste der Weyher Benjamin Kuchta bei der Cyclocross-WM in England auf Rang vier. © Privat

„In einem schönen Restaurant im Hafen“ von Harwich stieß Benjamin Kuchta mit seiner Frau auf seinen Erfolg an. Nachdem der Cyclocross-Fahrer des Radsportvereins Bruchhausen-Vilsen „viele Monate lang gar keinen Alkohol getrunken hatte“, gönnte er sich am Abend nach seinem vierten Platz bei der offenen Amateur-WM in Ostengland ein Glas Rotwein, ehe es nach dem viertägigen Trip inklusive nächtlicher Fährüberfahrt zurück in die Heimat ging.

Weyhe –„Urlaub war das nicht“, lacht der Weyher, der sich für die Reise zwei Tage freigenommen hatte und sich mit seinem Abschneiden in der Altersklasse 40 bis 44 in East Suffolk schließlich selbst übertroffen hatte. Platz acht bei der WM 2018 im belgischen Mol war zuvor seine Bestleistung gewesen. So war Kuchta „superglücklich“ über den Verlauf des Rennens auf der Insel. Auch weil die Ausgangsposition nicht die beste gewesen war. „Ich stand in der vorletzten Reihe an Position 50“, berichtet der 40-Jährige, der sich vor seiner dritten WM-Teilnahme einen Treppchenplatz zum Ziel gesetzt hatte: „Das war eigentlich schon ein K.o.-Kriterium. Aber gut, der Veranstalter lost die Startreihenfolge aus.“ Nach „gutem Beginn“ machte Kuchta kurzerhand 30 Plätze gut, aber „die ersten vier waren schon um die 20 Sekunden weg“. Doch auf der „schnellen und kurvenreichen Strecke“ über Rasen-, Sand- und Waldpassagen kämpfte sich der Querfeldein-Fahrer weiter nach vorne.

Benjamin Kuchta vor dem Start des WM-Rennens in England © privat

„Es war windig und bei gefühlten zwei Grad ziemlich kalt. Da war es wichtig, auch mal im Windschatten zu fahren“, erklärt Kuchta. Seine Frau und die gemeinsame vierjährige Tochter riefen ihm vom Streckenrand des teils matschigen Rund-Parcours’ aus die Zwischenzeiten zu. „Das ist schon schön, wenn sie da so mitfiebern“, kommentiert der amtierende niedersächsische Verbandsmeister der Altersklasse Masters 2. „Glück“ hatte Kuchta, dass ihn ein zwischenzeitlich durch die Luft gewirbeltes Rad eines gestürzten Konkurrenten nur am Bein gestriffen hatte. „Negative Auswirkungen auf die Platzierung hatte das nicht“, betont der gelernte Konstruktionstechniker, für Qualitätssicherung in einem Metall-Unternehmen tätig. Für die sieben rund drei Kilometer langen Runden über Stock und Stein benötigte Kuchta letztlich eine Zeit von 53:04 Minuten und erreichte damit 19 Sekunden hinter den Zweit- und Drittplatzierten Bas De Bruin und Gary MacDonald das Ziel. Valentin Cosnier, mehrfacher französischer Meister, gewann mit 31 Sekunden Vorsprung auf Kuchta.

Nächster Höhepunkt im Rennkalender des Familienvaters ist der Weser-Ems-Cup in Engter am Sonntag. Auf drei Bundesliga-Rennen folgt am 15. Januar die Deutsche Meisterschaft im Olympiapark München. Dann unternimmt Kuchta den nächsten Anlauf auf einen Treppchenplatz.

Die Sandpassage beim WM-Rennen in England © privat