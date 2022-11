Krüger und Co. eiskalt: Spitzenreiter FC Sulingen gewinnt bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst

Kunstschütze auf schneebedecktem Kunstrasen: Maurice Krüger (2.v.l.) traf für den FC Sulingen mit einer direkt verwandelten Ecke zum 2:0 gegen Seckenhausen. © Terwey

Marian Pingel versammelte seine Spieler in der klirrenden Kälte um sich, sprach nach dem 3:0 (1:0)-Sieg bei der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst ob der Leistung warme Worte und schickte sein Team umgehend unter die heiße Dusche: „Wärmt euch auf, Männer!“ Der Coach des Fußball-Bezirksliga-Spitzenreiters FC Sulingen hatte einen „verdienten Sieg“ gesehen, mit dem man den Druck auf Sudweyhe erhöht habe.

Brinkum – Denn nachdem das Spiel des Aufstiegskonkurrenten beim TuS Drakenburg ausgefallen war, bauten die Sulinger auf dem schneebedeckten Kunstrasenplatz in Brinkum den Vorsprung auf den Tabellenzweiten bei zwei mehr absolvierten Partien auf vier Punkte aus.

„Wir haben in der ersten Viertelstunde ein überrragendes hohes Pressing gespielt und das ausgenutzt“, sagte Pingel: „Anschließend war es ein offener Schlagabtausch. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und tiefer gestanden.“ TSG-Trainer Lars Behrens war mit der Leistung seines abstiegsbedrohten Teams ebenfalls zufrieden: „Ich kann nichts Negatives sagen. Wir haben Sulingen kaum zur Entfaltung kommen lassen und selbst drei, vier gute Möglichkeiten herausgespielt. Da muss ein Tor fallen.“

Fußball-Bezirksliga: TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - FC Sulingen 0:3 (0:1) Seckenh.-F.: Rösch - Hoffmann, Schwirz, Wittig, Kaufmann (90. Köthke) - Helmbold (62. Maxidis), Eggers (70. Mayländer), Vatansever (90. Bredemeyer), Sakulowski, Kiesewetter (62. Marschall) - Wiesner.

Sulingen: Plümer - Barth, Klare, Roughley, Zawodny - D. Könker (75. Ludewig), Lüdecke, Dickmann (70. Gense), Krüger (70. Mesloh) - L. Meyer, Hoffmann.

Tore: 0:1 (19.) D. Könker, 0:2 (48.) Krüger, 0:3 (57.) Dickmann.

Schiedsrichter: Marian Hantke (TSV Stelingen).

Doch zunächst war Sulingen in der überlegenen Anfangsphase zum 1:0 gekommen. Einen scharfen 20-Meter-Freistoß von Maurice Krüger konnte TSG-Torhüter Mika Rösch zunächst wegfausten, doch im Nachsetzen grätschte Dennis Könker den Ball aus fünf Metern ins Netz (19.). „Wir hätten dann noch einen Elfmeter bekommen müssen“, sagte Pingel über das Einsteigen von Seckenhausens Sandro Wittig gegen Niklas Hoffmann, bei dem der Sulinger im Strafraum zu Boden gefallen war (22.). Kurz darauf zirkelte Seckenhausens Christian Wiesner einen Ball knapp über den Giebel (25.), FC-Keeper Tobias Plümer rettete im Eins-gegen-eins gegen Jannis Helmbold (30.). Zwischenzeitlich hatte Lauritz Meyer sich entsetzt an den Kopf gefasst. Der im Fünfer freistehende Sulinger Stürmer hatte eine Krüger-Hereingabe neben das Tor geschoben (28.).

Maurice Krüger dreht Ecke direkt ins Tor

Stattdessen sorgte Krüger selbst für das beruhigende 2:0 (48.). Der Linksfuß drehte einen Eckball direkt ins Tor. „Ich glaube zwar, dass da noch ein Gegner dran war, aber die Variante war auf jeden Fall so geplant“, sagte der offiziell als Torschütze eingetragene Sulinger nach der Dusche: „Dreimal hat das schon funktioniert, in dieser Saison zum ersten Mal.“

Sulingens spielender Co-Trainer Tobias Dickmann legte nach Pass in die Tiefe von Bennet Lüdecke das 3:0 nach, (57.). Behrens freute sich, dass sich seine Mannschaft „nicht hängen ließ“. So traf Lukas Mayländer im Drängen auf den Ehrentreffer noch die Latte (85.), einen Wiesner-Lupfer über FC-Torwart Plümer hinweg kratzte Martin Roughley noch von der Sulinger Torlinie (90.). „Es war klar, dass es eine schwere Aufgabe wird. Wir haben es aber echt gut gemacht“, meinte Krüger: „Jetzt muss Sudweyhe erstmal nachziehen. Zum Aufwärmen werde ich jetzt noch ein Bier trinken. Heißen Tee gab es ja schon in der Pause.“

Spieler des Spiels: Maurice Krüger Der 29-jährige Sulinger Flügelspieler wirbelte auf der linken Bahn, initiierte Szene um Szene und zirkelte einen Eckbal direkt ins Tor.