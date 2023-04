2:1 - FC Sulingen siegt in Diepholz: Maurice Krüger ist der Mann des Abends

Von: Malte Rehnert

Sein linker Fuß war Gold wert für den FC Sulingen: Maurice Krüger legte in Diepholz das erste Tor auf und machte das zweite selbst – per direkt verwandelter Ecke. © krüger

Der FC Sulingen hat sein Auswärtsspiel bei Bezirksliga-Schlusslicht SG Diepholz am Dienstagabend mit 2:1 gewonnen und die Tabellenführung zurückerobert. Maurice Krüger glänzte mit einer Vorlage und einem Eckentor. Nach dem Spiel gab SGD-Coach Henrik Thoben die Entscheidung über seine Zukunft bekannt.

Diepholz – Ein holpriger, tiefer Platz – und zwei Mannschaften, die keinen Spielrhythmus haben. Kurzum: Ein Leckerbissen war die Partie in der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG Diepholz und dem FC Sulingen am Dienstagabend nicht gerade. „Für den neutralen Betrachter eher ein bescheidenes Spiel“, meinte SGD-Coach Henrik Thoben, dessen Team letztlich mit 1:2 (0:0) verlor. Der FC ist damit wieder Tabellenführer, Diepholz bleibt Letzter. „Es war die erwartet schwere Aufgabe“, meinte Sulingens Trainer Marian Pingel, „aber letztlich haben wir verdient gewonnen“.

Die Diepholzer boten in ihrem ersten Pflichtspiel im Jahr 2023 und dem ersten von Thoben, der Patrick Brügemann abgelöst hatte, insgesamt gut Paroli. „Sie sind ja auch besser als ihr Tabellenstand“, sagte Pingel. Sein Team, dessen letzter Auftritt auch schon mehrere Wochen her ist, brauchte eine Weile, um sich wieder einzugewöhnen. Martin Roughley scheiterte am Pfosten, das war die beste Chance des Favoriten im ersten Durchgang.

Stenogramm SG Diepholz - FC Sulingen 1:2 (0:0) - Diepholz: Heuer - Lohaus, Alscher (61. Saadan), Oduweku, Brünjes (78. Günther), Sieveke (61. Faidi), Wünning, Lembcke, Storck (60. Telthörster), Brokering, Kassling. Sulingen: Klöcker - Klare, Dickmann, Roughley, Mesloh (90. Rascheja), Lüdecke, Hoffmann (74. Könker), Krüger (84. Yildirim), Barth (60. Lehmkuhl), Zawodny, L. Meyer (74. B. Meyer). Tore: 0:1 (48.) Klare, 0:2 (53.) Krüger, 1:2 (84.) Günther. Schiedsrichter: Tim Otto (TSV Lahausen).

Doch direkt nach der Pause manövrierte sich der FC mit zwei Standards auf die Siegerstraße. Freistoßflanke Maurice Krüger – und in der Mitte stocherte Felix Klare den Ball rein (48.). Nur ein paar Minuten später verwandelte Krüger eine Ecke direkt zum 2:0 (53.). Das Anschlusstor durch den eingewechselten Felician Günther (84.) half den Gastgebern nicht mehr.

Thoben war trotzdem nicht unzufrieden und lobte „Mentalität und Leidenschaft. Die Einstellung macht mir Mut für die kommenden Wochen.“ Und mittlerweile ist auch fix, dass er über das Saisonende hinaus Trainer in Diepholz bleibt: „Ich bin von der Mannschaft und dem Drumherum zu 100 Prozent überzeugt.“