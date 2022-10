Krisensitzung in Brinkum nach 0:3 gegen Schwachhausen

Von: Felix Schlickmann

Trainer Mike Gabel (zweiter von rechts) schnappte sich nach dem Spiel die wichtigsten Köpfe des Brinkumer SV für eine Krisensitzung. © Schlickmann

Der Brinkumer SV sitzt tief in der Krise. Nach dem 0:3 gegen den TuS Schwachhausen beriet sich Trainer Mike Gabel mit dem Mannschaftsrat und weiteren Verantwortlichen beim Bremen-Ligisten. Das vorläufige Ergebnis: Mit dem Auftritt waren alle unzufrieden.

Brinkum – Mike Gabel hatte Gesprächsbedarf. Nachdem er den Mannschaftskreis seines Brinkumer SV nach dem 0:3 (0:1) gegen den TuS Schwachhausen am Samstag nach wenigen Worten aufgelöst hatte, besprach sich der Fußballtrainer noch mit den anderen wichtigen Köpfen beim Bremen-Ligisten. Mannschaftsrat, Manager und Co-Trainer versammelte Gabel in kleiner Runde um sich, redete mit wenigen Worten offenbar Tacheles und verschwand dann wütend in Richtung Ausgang.

„Mike ist nach Hause gefahren, weil er sauer ist“, stellte Co-Trainer Kevin Artmann in Vertretung seines „Chefs“ bittersüß lächelnd fest: „Mehr kann ich nicht sagen.“ Zwischen diesen Worten und Gabels Abgang lagen knapp 20 Minuten. Zeit, in der sich die anderen Protagonisten weiter beraten hatten. Mit dem Schluss, dass Artmann „über Personal nichts sagen“ konnte.

Spieler des Spiels: Dogukan Segef Der Schwachhauser war in der Offensive immer anspielbar und stets gefährlich. Entschied die Partie mit seinem Tor zum 3:0 nach einem Konter.

Gabel meldete sich später telefonisch. „Da muss man genau gucken, wie man weitermacht“, sagte der Trainer, emotional schon etwas abgekühlt, und bezog sich damit vor allem auf die Leistung seiner Mannschaft gegen Schwachhausen.

„Das war eine totale Enttäuschung“, resümierte Gabel: „Der Gegner hat uns vorgemacht, wie man mit Grundtugenden umgeht. Uns hat die Bereitschaft, Zweikämpfe zu führen und für seinen Mitspieler da zu sein, gefehlt. Das ist für mich unerträglich, denn so lebe ich Fußball nicht, und meine Mannschaft soll nicht so Fußball spielen. Aber meine Mannschaft hat das jetzt zum wiederholten Male getan, ist blutleer aufgetreten. Da bin ich sauer, das ist für mich komplett inakzeptabel.“

Gerke erst stark, dann mit Patzer

Vor allem in der ersten Halbzeit spielten die Brinkumer schwach wie ewig nicht. Es war Torhüter Daniel Gerke zu verdanken, dass die Gastgeber nicht deutlich in Rückstand gerieten. Der Vertreter des kurzfristig wegen Corona fehlenden Hannes Frerichs fing viele hohe Bälle ab, machte seinen Job richtig gut. Allerdings ließ sich Gerke offenbar von den Leistungen seiner Vorderleute anstecken, denn mit dem Pausenpfiff ließ er einen eigentlich harmlosen Schuss von Oguzhan Hoshaber durchrutschen (45.+1). Vorwürfe machte dem 17-Jährigen aber niemand.

Dafür wählte Gabel in der Kabine offenbar die richtigen Worte. „Wir haben das System umgestellt“, verriet er später, „und ich habe den Jungs noch mal ganz klar und ruhig gesagt, wie wir Fußball spielen wollen.“ Seine Mannschaft kam richtig gut raus aus der Pause, der eingewechselte William Hildebrand belebte das Spiel sofort: Im Zusammenspiel mit Yassin Bekjar fand Hildebrand, der Kaan Er bediente – der Schuss des Stürmers aus bester Position rauschte jedoch drüber (47.). Und dann zeigte sich die derzeitige Brinkumer Situation in einer Szene: Michael Yeboahs haarsträubenden Fehlpass nahm Christian Schwarz auf und vollendete ebenso präzise wie eiskalt per rechtem Innenpfosten (48.). „Keine Ahnung, ob Michael vergessen hat, dass wir in Blau spielen“, meinte Artmann zum Ballverlust.

Undankbares Debüt: Junioren-Spieler Arlind Durguti kam erst beim Stand von 0:3 in die Partie. © Schlickmann

Und danach wurde es richtig bitter für die Platzherren. Die Energie war weiter da, doch erneut ließ der BSV die dicke Chance auf das Tor aus, Aladji Barries Abschluss strich am langen Pfosten vorbei. Noch schlimmer: Hildebrand versuchte den Ball per Grätsche zu erreichen, erwischte das Spielgerät jedoch nicht – dafür aber den Pfosten mit seinem Knie; der „Joker“ musste sofort wieder runter. In Unterzahl ließen sich die Brinkumer nach einer eigenen Ecke auskontern und fingen sich durch Dogukan Sedef das 0:3 (54.).

Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen, auch der trotz Zerrung im rechten Oberschenkel in der 65. Minute eingewechselte Artmann konnte daran nichts mehr ändern. Die Gäste hätten das Ergebnis auch noch deutlicher gestalten können, spielten die eigenen Aktionen aber nicht zielstrebig genug aus und wurden auch von Gerke noch das eine oder andere Mal gestoppt.

Artmann: „Du musst das 1:1 machen“

„Schwachhausen hat verdient gewonnen“, urteilte Artmann und ärgerte sich vor allem über die Anfangsphase der zweiten Halbzeit: „Da musst du das 1:1 machen.“

Gabel sah es genau so. Doch der Trainer hatte und hat offenbar ganz andere Probleme...

Bremen-Liga: Brinkumer SV - TuS Schwachhausen Brinkum: Gerke - Niefer, Yeboah, Uschpol, Sultani (80. Durguti) - Park, Tiras (80. Taha), Tekin (46. Hildebrand/55. Kaid) - Bekjar, Kaan Er (65. Artmann), A. Barrie.

Tore: 0:1 (45.+1) Hoshaber, 0:2 (48.) Schwarz, 0:3 (54.) Sedef.

Schiedsrichter: Noah Müller (TSV Algesdorf).