„Schocknachricht“: Lemfördes Knipser Uibariu fällt mit Kreuzbandriss lange aus

Von: Matthias Borchardt

Bittere Diagnose für Darius-Gheorghe Uibariu: Der Toptorschütze des Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde zog sich einen Kreuzbandriss zu. © Krüger

Bittere Diagnose für Darius-Gheorghe Uibariu: Der Toptorschütze des Fußball-Kreisligisten TuS Lemförde erfuhr beim MRT-Termin, dass es sich bei seiner Knieverletzung um einen Kreuzbandriss handelt.

An das Nachholspiel am Gründonnerstag denken die Kreisliga-Fußballer des TuS Lemförde nicht gern zurück: Zum einen kassierten sie im brisanten Nachbarschaftsderby beim TSV Brockum eine 0:1-Niederlage, zum anderen verloren sie in Darius-Gheorghe Uibariu ihren Haupttorschützen mit einer schweren Knieverletzung. Der Offensivakteur und neunfache Torschütze riss sich im rechten Knie ohne Fremdeinwirkung das vordere Kreuzband.

Während des Heimaturlaubs in Rumänien hatte der 30-Jährige einen MRT-Termin, danach herrschte Gewissheit. „Für uns ist das eine Schocknachricht“, seufzt Lemfördes Trainer David Schiavone. Uibariu lässt sich in Deutschland operieren „und wird dieses Jahr nicht mehr spielen“.