Mit „kuriosem Tor“: Krause kopiert Pizarro

Verden – Es kommt selten vor, dass ein Trainer dem Reporter die Schlagzeile des Spiels mundgerecht serviert. Am Wochenende war es der Fall. „Marco Krause macht den Pizarro – das ist die Überschrift“, sagte Handball-Coach Hartmut Engelke nach dem 25:25 (10:11) seines TuS Sulingen bei der HSG Verden-Aller in der Landesliga. Und sie passt.

Denn mit der letzten Aktion des Spiels hatte Krause den Gästen einen Zähler gerettet. Er hatte einen Freiwurf direkt in die Maschen gelegt – dabei den Ball unter der Mauer hergeworfen. „Ein kurioses Tor“, staunte Engelke. In ähnlicher Manier hatte Fußballer Claudio Pizarro seinem SV Werder Bremen in Berlin bei der Hertha vor einem Monat in der Nachspielzeit ein 1:1 gerettet.

Für die Sulinger war es wahrlich ein Punktgewinn. Denn in der 51. Minute hatte das Engelke-Team noch mit fünf Toren zurückgelegen (16:21). Doch Malte Fallenbeck (zwei), Julian Wilkens (zwei) und Malcom Ballmann brachten die Gäste in dieser Phase wieder auf 21:22 ran. Dann kassierte Sulingens Keeper Gerrit Uhlhorn wegen Meckerns eine Zwei-Minuten-Strafe. Mirco Kohröde stellte sich zwischen die Pfosten, hielt einen wichtigen Siebenmeter und kassierte in der Schlussphase kein Gegentor aus dem Spiel heraus. Auch weil die offensive Deckung der Sulinger funktionierte. „Wir waren mutig, haben alles auf eine Karte gesetzt“, sagte der 49-jährige Engelke. Selbst in Unterzahl praktizierten sie eine 4-1-Variante. „Darauf hatten die Verdener wenige Antworten, sie sind damit nicht klar gekommen“, so der TuS-Coach. wie