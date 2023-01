Koruk feiert Torpremiere: Rehdens neuer Knipser trifft bei der Generalprobe vorm Regionalliga-Restart

+ © Vogler Ausgleichstor in Ahlen: Serhat Koruk (vorn) traf für Rehden zum 1:1 beim West-Regionalligisten. © Vogler

„Wir gehen mit Selbstvertrauen in die letzte Trainingswoche“, sagte Kristian Arambasic zufrieden. Den Trainer des Fußball-Regionalligisten BSV Rehden freute in den letzten beiden Testspielen vorm Wiederbeginn des Punktspielbetriebs „besonders, dass wir konsequent vorm Tor waren“. Das hatte der Coach in der bisherigen Saison oft vermisst, beim 3:0 (2:0)-Sieg gegen Oberligist Heeslinger SC am Freitag und beim 1:1 (0:1) bei West-Regionalligist RW Ahlen am Samstag bewiesen Rehdens Stürmer jedoch Effektivität.

Rehden- Rund eine Woche vorm ersten Punktspiel des Kalenderjahres bei Holstein Kiel II (Samstag, 14.00 Uhr) feierte Serhat Koruk seine Torpremiere im Rehdener Dress. Der Winterzugang vom SV Straelen schob gegen die von Ex-Rehden-Coach Andreas Golombek trainierten Ahlener eine Flanke überlegt zum 1:1-Endstand ein (61.). „Rechtzeitig vorm Start“, wie Arambasic erfreut kommentierte. Zuvor war Ahlen über Rehdens rechte Seite durchgebrochen, Hakan Sezer hatte zum 1:0 eingeschoben (29.). „Ein intensives Spiel, in dem keines der beiden Teams ein Tor kassieren wollte“, sagte Aramabasic: „Nach dem 0:1 haben wir Dampf gemacht und hätten auch noch gewinnen können.“ Doch einen Kopfball von Niklas Kiene konnte Ahlens Torwart Elvin Kovac nach Rehdens Ausgleich noch aus dem Winkel kratzen.

Memisevic-Doppelpack, Coleman-Kopfball

Kevin Coleman köpfte dagegen ein, beim 3:0 im Freitagstest gegen Heeslingen traf der Rehdener Angreifer nach Flanke von Shamsu Mansaray auf den zweiten Pfosten (31.). Doppelpacker Malik Memisevic schlenzte auf Zuspiel von U19-Spieler Berdan Öner zum 2:0 ein (32.) und traf mit seinem schwächeren linken Fuß zum 3:0 platziert ins Eck (85.). „Letztlich sind es alles nur Testspiele, ich bin dennoch froh, dass wir einen ambitionierten Oberligisten klar geschlagen haben“, sagte Aramabasic. Positiv stimmt den Trainer zudem die Verpflichtung von Sechser Alexander Schmitt, der bis zu seinem Schienbeinbruch und Außenmeniskusriss im Herbst 2021 Stammspieler beim VfB Lübeck war (wir berichteten). „Alex ist athletisch und technisch gut. Er passt menschlich gut ins Team und kann Verantwortung übernehmen“, sagte Arambasic.