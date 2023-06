Korac versetzt Melchiorshausen den Knock-out - Schönthal-Elf nach 1:2 im Weyher Derby abgestiegen

Von: Julian Diekmann

Da war die Welt noch in Ordnung: Marvin Nienstermann brachte Melchiorshausen in der 20. Minute mit einem Volley-Traumtor in Führung. © -

Als der Schlusspfiff aus der Pfeife von Schiedsrichter Dennis Beuße (SG Bremen-Ost) ertönte, sackten die Spieler des TSV Blau-Weiß Melchiorshausen völlig geschockt zu Boden, schlugen sich entgeistert die Hände vor ihre Gesichter. Die Hoffnung, die sie noch 90 Minuten zuvor hatten, war verflogen, der Abstieg nach der 1:2 (1:1)-Niederlage im Landesliga-Derby bei den Fußballern des SC Weyhe beschlossene Sache.

Weyhe – „Die Enttäuschung kurz nach dem Abpfiff ist riesengroß“, rang Melchiorshausens Übungsleiter Marc „Euro“ Schönthal nach Worten: „Leider haben es die Jungs nicht mehr drehen können. Der Abstieg tut natürlich extrem weh. “

Zumal die Melchiorshauser gerade in der ersten Halbzeit dem Klassenerhalt näher waren als dem Abstieg. Nach einer Phase des Abtastens setzten die Gäste den ersten Nadelstich. Und dieser traf gleich ins Schwarze. Marvin Niestermann schlug von der rechten Seite eine lange Flanke in den Strafraum, dort lauerte sein Zwillingsbruder Marvin, der die Vorlage volley nahm und den Ball aus gut 14 Metern per Traumtor ins lange Eck drosch – 1:0 (20.) „Da war die Hoffnung natürlich groß“, konstatierte Schönthal: „Wir wollten nach der Führung eigentlich auch gleich nachlegen. Aber wenn du unten in der Tabelle stehst, dann passieren eben solche Sachen wie heute.“ Mit „solchen Sachen“ meinte der TSV-Coach natürlich den Ausgleich in der 31. Minute durch Jesse Wieczorek, der nach einem 25-Meter-Freistoß von Demir Korac eiskalt abstaubte, weil Melchiorshausens Keeper Tino Lehmkuhl den Ball nur prallen ließ. „Ich kann Tino in der Situation aber keinen Vorwurf machen“, nahm Schönthal seinen Keeper in Schutz. Glück hatten die Gäste zudem in der 36. Minute, als Lehmkuhl im letzten Moment noch den Schuss von Erik Landwehr über die Latte lenkte. „Wir hätten schon in der ersten Halbzeit den Deckel drauf machen müssen. Wir haben Melchiorshausen viel zu lange am Leben gehalten, weil wir viel zu fahrig mit unseren Chancen umgegangen sind“, trauerte auch Weyhes Trainer Daniel Bremer der guten Möglichkeit von Landwehr hinterher. So ging es für Melchiorshausen zumindest nicht mit einem Rückstand in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchten es die Gäste weiterhin mit kontrollierter Offensive, wollten es unbedingt vermeiden, ins offene Messer zu laufen. Das klappte erst einmal auch ganz gut. Doch mit zunehmender Spieldauer wuchs der Druck. Alle im blau-weißen Dress wussten, dass am Ende nur ein Sieg weiterhelfen würde. Und fast hätte es auch geklappt, als Melchiorshausens Kapitän Nils Kaiser allein aufs Tor zu marschierte. Doch sein Schuss aus halbrechter Position streifte knapp am zweiten Pfosten vorbei (75.). „Leider haben wir auch heute mal wieder unsere hundertprozentigen Möglichkeiten liegen gelassen“, monierte Schönthal. „Und wenn du deine Chancen eben nicht nutzt, dann wirst du eben bestraft“, sagte der TSV-Coach zum Knoch-out durch Korac in der 86. Minute. „Dennoch bin ich mit dem heutigen Auftritt zufrieden. Meine Jungs haben noch mal alles reingehauen“, nahm „Euro“ seine Spieler nach dem Abpfiff in Schutz.

Während auf der einen Seite also Tränen vergossen wurden, herrschte auf der anderen Seite ausgelassene Partystimmung. „Ein Derbysieg schmeckt natürlich immer gut. Auch wenn es kein schönes Spiel war, eher ein lauwarmer Sommerkick. Dennoch ist der Sieg verdient“, freute sich Bremer: „Aber der Abstieg für Melchiorshausen tut mir wirklich leid. Ich hätte mich sehr gefreut, wenn wir auch in der kommenden Saison ein Derby gehabt hätten.“

Spieler des Spiels: Demir Korac Weyhes Nummer acht war der Derbyheld. Erst bereitete er den Treffer zum Ausgleich vor, dann traf er auch noch zum 2:1-Endstand.

Stenogramm: SC Weyhe - TSV Blau-Weiß Melchiorshausen 2:1 (1:1) - Weyhe: Schultka - Plate (46. Piepenbrink), Schill, Richter, Tylla, Korac, Barufe (77. Purnhagen), Landwehr, Sleiman (46. Braune), Behrmann (90. Djurdjevic), Wieczorek. Melchiorshausen: Lehmkuhl - N. Kaiser, Weseloh, Drygalla, Discher (77. T. Kaiser), M. Lange, Aradini, M. Nienstermann, Westerhold, K. Nienstermann, Brühl (46. Rosenberg). Tore: 0:1 (20. K. Nienstermann, 1:1 (31.) Wieczorek, 2:1 (86.) Korac. Schiedsrichter: Dennis Beuße (SG Bremen-Ost).

Mitgefühl nach Abpfiff: Die Weyher Spieler trösten Melchiorshausens Kapitän Nils Kaiser nach dem besiegelten Abstieg. © jdi

Knock-out in der 86. Minute: Nach dem 2:1 durch Demir Korac findet sich Jan Ole Westerhold in einer grünen Rauchbombe wieder. © -

Der Anfang vom Ende: Jesse Wieczorek (li.) erzielt den Ausgleich. Zu dem Zeitpunkt war Melchiorshausen abgestiegen. © -