Der Kopf der Mannschaft bleibt in Bassum

Bassum - Von Felix Schlickmann. Torsten Klein verlängert seinen Vertrag beim TSV Bassum. Was im ersten Moment nicht wie eine Sensation wirkt, ist auf den zweiten Blick schon etwas ungewöhnlich. Zumindest, wenn man die Begleitumstände betrachtet. Denn der Coach hält seinem Fußball-Bezirksligisten mit der Unterschrift bis Sommer 2021 die Treue - und damit ein Jahr länger, als es bei solchen Deals eigentlich üblich ist. Außerdem sorgen berufliche Umstellungen zurzeit für Unannehmlichkeiten beim 47-Jährigen.

„Eine Basis zu schaffen, ist das Ziel“, begründet Klein die Dauer seines Vertrags: „Das hat sich aus meinen Gesprächen mit dem Verein heraus entwickelt. Wir waren schnell auf einer Linie.“ Zunächst war es der TSV Bassum, der die Initiative übernahm und sich um die weitere Zusammenarbeit bemühte. „Wir haben uns vor Weihnachten zusammengesetzt, wie das eben so üblich ist. Von Vereinsseite wurde mir gesagt: ,Der Kopf der Mannschaft muss stehen‘“, erklärt der Coach: „Danach haben wir uns dann mit der Kadergestaltung beschäftigt.“

Denn die Mannschaft ist ein nicht unwesentlicher Grund, warum Klein weitermachen möchte: „Zwei Spieler überlegen noch, aber sonst passt alles. Wir haben sicher 22 Spieler in der nächsten Saison.“ Und diese Spieler wollen eben auch mit ihrem Trainer weiterarbeiten.

Mit einem Coach, der eigentlich gar keiner werden wollte. Nach seiner aktiven Karriere als Torwart hatte er sich nicht vorstellen können, selbst mal an der Seitenlinie zu stehen. Doch ein besonderer Umstand brachte ihn dazu: „Mir war klar, dass ich aufhören will, selbst zu spielen. Nach der Saison wurde für unsere Mannschaft aber ein neuer Trainer gesucht. Dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu übernehmen.“ Denn der fußballverrückte Klein stellte fest: „Ein Sonntag ohne Fußball ist für mich kein Sonntag.“

Nach eineinhalb Spielzeiten war Schluss in Wietzen, es ging zum TSV Eystrup, im Winter 2017 zog es ihn nach Bassum. Und mit diesem Schritt ist er auch im Nachhinein mehr als zufrieden: „Ich bereue gar nichts, bin total gerne hier.“

Sogar so gerne, dass ihm selbst berufliche Komplikationen keine Rückzugsgedanken in den Kopf trieben. Klein, der bislang im Wiesenhof-Versandbüro in Wietzen in Dauernachtschicht arbeitet, wird sich ab dem 31. März umstellen müssen. Denn der Standort wird geschlossen. „Es gehen viele Arbeitsplätze verloren, das wird ein Riesenloch reißen“, prophezeit er: „Es wird brutal.“

Jetzt muss sich der 47-Jährige überlegen, ob er sich etwas Neues sucht. Oder, ob er ab April in Lohne arbeitet. Das Problem: Zwischen Wietzen (Heimat und Wohnsitz) und Lohne liegt eine Stunde Autofahrt. „Das wäre ein großer Aufwand“, weiß Bassums Trainer: „Es ist auf jeden Fall grenzwertig.“ Eine Entscheidung gefallen ist noch nicht, klar ist ihm aber: „Wenn Probleme auftauchen, suche ich immer die bestmögliche Lösung. Und die werde ich auch diesmal finden.“

Eine Lösung, die seinen Trainerjob beim TSV berücksichtigt. Denn: „Bei mir dreht sich alles um Fußball. Das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch, die verwende ich aber gerne dafür.“ So gerne, dass er auch bedingt durch seine neue Arbeitssituation „definitiv keinen Rückzieher“ in Bassum machen wird.