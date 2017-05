Konkurrenz doch zu übermächtig

HEILIGENRODE - Insgesamt zufrieden traten die Korbballerinnen des TSV Heiligenrode die Heimreise aus Unterfranken an. Und das durften sie auch. Schließlich hatte Heiligenrode bei den deutschen Meisterschaften einen guten fünften Platz belegt.

Schon die Vorrunde hatte es in sich. Der eigenartige DM-Spielmodus besagt, dass jede Mannschaft aus der Bundesliga Nord gegen besser platzierte Teams aus der Bundesliga Süd antreten muss. Für Heiligenrode als Dritter im Norden waren also der Erste und Zweite der Süd-Staffel die Gegner.

In der Auftaktpartie gegen Süd-Vize Schraudenbach lief es zunächst gut – die 1:0-Führung brachte Selbstvertrauen. Doch der Favorit aus Unterfranken drehte das Spiel schon zur Pause und führte komfortabel mit 4:1. Auch in Halbzeit zwei gab sich der bayerische Vertreter keine Blöße und gewann am Ende deutlich mit 8:3. „Mit der Abwehr waren wir zufrieden, nur im Angriff fehlte die letzte Entschlossenheit“, urteilte Trainerin Dagmar Schnelle. Sie freute sich, dass ihre jungen Spielerinnen Erfahrungen sammeln durften.

Mit dem TSV Bergrheinfeld wartete gleich der nächste Titelfavorit. „Gegen die beste Korbfrau der Bundesliga wollten wir nicht mit einer großen Packung und nicht ohne eigenen Korb aus dem Spiel gehen“, verriet Schnelle. Das 0:4 nach sieben Minuten ließ Schlimmes befürchten, doch Heiligenrode konnte durch Malin Kortkamp den ersehnten Treffer setzen. Bergrheinfeld siegte am Ende allerdings mit 9:1. Die folgenden Ergebnisse brachten Heiligenrode kein Glück – auch als „Lucky Loser“ zog der Nord-Dritte nicht ins Halbfinale ein.

Es blieb das Spiel um Platz fünf. Gegner war der Nord-Vize TSV Thedinghausen. In einer engen Partie lag Heiligenrode lange knapp hinten, ehe Mitte der zweiten Halbzeit das Pendel in die andere Richtung ausschlug. Nach dem 10:8-Erfolg durfte sich die Mannschaft über Platz fünf und einen verdienten Sieg zum Ende freuen. „Wir sind mit unserem Auftreten sehr zufrieden. Wir haben alles gegeben, mehr war nicht drin“, resümierte Dagmar Schnelle.

Deutscher Meister wurde der TSV Bergrheinfeld vor der SG Schraudenbach und Titelverteidiger TuS Helpup. - she