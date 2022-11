Kohlwes sorgt für Highlight beim Friedeholz-Crosslauf

Einen Start-Ziel-Sieg feierte Sebastian Kohlwes (Startnummer 351). Rang zwei sicherte sich der Weyher Carsten Hülss. © el

Bei der 84. Ausgabe des Friedeholz-Crosslaufs gewinnt Werder-Athlet Kohlwes in 35:29 Minuten über die 10300-Meter-Distanz. Ein Ausrufezeichen setzt zudem Lina Hülss vom FTSV Jahn Brinkum.

Syke – Mit einem Teilnehmerfeld von 300 Läufern gab es beim 84. Friedeholz-Crosslauf einen gelungenen Auftakt zur Syke-Weyher Cross-Serie. Auf Mittel- und Langstrecke sorgten die Bremer Leonard Maisch und Sebastian Kohlwes für Highlights. Schnellste Läuferinnen waren die erst 18-jährige Lina Hülss (FTSV Jahn Brinkum) sowie Sandra Ehlers (SC Weyhe).

Sonniges Herbstwetter und große Starterfelder, besser hätte es bei der Neuauflage der traditionsreichen Cross-Serie kaum laufen können. Die Organisatoren von den Sportfreunden Weyhe und dem Weyher Lauftreff waren gut vorbereitet, hatten die teils laubbedeckten Wege entsprechend markiert und arrangierten sich bei Verlegung des Zieleinlaufes auf die Fläche neben der Schützenhalle auch mit unerwartet anreisenden Schützen.

Ergebnisse des 84. Friedeholz-Crosslaufs Männer, 10300 Meter: 1. Sebastian Kohlwes (SV Werder Bremen) 35:29 Min., 2. Carsten Hülss (ATS Buntentor Bremen) 38:56, 3. Thorsten Glatthor (TSV Schwarme) 40:57, 4. Timo Sieke (ATS Buntentor) 41:50, 5. Arne Reuter (SC Weyhe Triathlon) 42:44, 6. Björn Grommisch (Tri-Team Schwarme) 43:41, 7. Marvin Beneke (LC Hansa Stuhr) 43:50, 8. Bruno Freudenberg (Let’s Run Bremen) 44:46, 9. Ingo Schurbert (SC Twistringen) 45:18, 10. Martin Bramkamp (SC Weyhe Triathlon) 45:25. 3600 Meter: 1. Leonard Maisch (ATS Buntentor Bremen) 11:51, 2. Morten Weber (ATS Buntentor Bremen) 13:13, 3. Henrik Wischmann (LGK Verden) 13:50. Frauen, 10300 Meter: 1. Sandra Ehlers (SC Weyhe Triathlon) 47:04, 2. Imme Menges (SC Weyhe Triathlon) 49:28, 3. Julia Ebers (ATS Buntentor Bremen) 50:19, 4. Lena Schröder (TC Fiko Rostock) 51:58, 5. Corinna Krause (SG Stern Bremen) 54:08, 6. Heike Lehmkuhl ( CrossFit) 54:33, 7. Martina Unger (Gym80 Bassum) 54:39, 8. Catalina Heller 54:46, 9. Jana Masemann-Wellmer (SC Weyhe Triathlon) 54:47, 10. Maike Harting (BSG Sparkasse Bremen) 55:59. 3600 Meter: 1. Lina Hülss (FTSV Jahn Brinkum) 15:16, 2. Eva Zimmermann (Triathlonclub Bremen) 16:00, 3. Franziska Trense (LG Kreis Verden) 16:30. Männliche Jugend U 18/16, 3600 Meter: 1. Tom Stephan (TV Lilienthal) 13:10, 2. Felix Winkelmann (FTSV Jahn Brinkum) 15:55, 3. Phil Engelbrecht (Bremischer Schwimmverein) 16:48. Weibliche Jugend U 18/16 3600 Meter: 1. Isabel Grommisch (LG Kreis Verden) 18:10, 2. Lena Engelbrecht (Bremischer Schwimmverein) 19:57, 3. Leonie Winkelmann (FTSV Jahn Brinkum) 20:15. Männliche Jugend U 14, 2600 Meter: 1. Till Dummeyer (FTSV Jahn Brinkum) 11:17, 2. Maxim Dzjubin (FTSV Jahn Brinkum) 12:50. Weibliche Jugend U 14, 2600 Meter: 1. Maite Winkelmann (LG Kreis Verden) 11:36, 2. Lara Lindemann (TV Lilienthal) 11:57, 3. Ida Anna Mroos (TV Lilienthal) 11:58. Männliche Jugend U 12, 1300 Meter: 1. Hanno Hermes (FTSV Jahn Brinkum) 5:17, 2. Henrik Albrecht (TSV Bassen) 5:25, 3. Jonas Scherf (TSV Weyhe-Lahausen) 5:32. Weibliche Jugend U 12, 1300 Meter: 1. Josefine Theilen (TuS Sudweyhe) 5:41, 2. Emma Thomae (TuS Sudweyhe) 5:44, 3. Sina Hartwich (FTSV Jahn Brinkum) 5:47. e

Beim Zieleinlauf der Langstreckler war Kohlwes die Erleichterung anzumerken. Nach dem Ausstieg beim Frankfurt-Marathon hatte der Bremer diesmal keine Probleme. Die Strecke über 10 300 Meter, bei der es gleich dreimal durch die Wolfsschlucht ging, spulte er in 35:29 Minuten ab und war dabei seinen 150 Mitstreitern weit voraus. Auch die nächsten beiden Läufe der Serie hat Kohlwes auf dem Plan: „Für den Waldkater-Cross wird es allerdings eng. Einen Tag vorher möchte ich bei den deutschen Cross-Meisterschaften in Löningen starten.“

Auf den Plätzen zwei und drei folgten der für ATS Buntentor startende Weyher Carsten Hülss (38:56 Minuten) sowie Thorsten Glatthor (TSV Schwarme/40:57). Mit dem Weyher Arne Reuter, dem Schwarmer Björn Grommisch sowie Doppelstarter Marvin Beneke (Stuhr) schafften gleich drei weitere Kreisvertreter den Sprung in die Top Ten.

Auf der Mittelstrecke ließ Landesmeisterin Lina Hülss (FTSV Jahn Brinkum) als Jüngste die Konkurrentinnen in 15:16 Minuten weit hinter sich. © el

Auch über 3 600 Meter gab es einen klaren Favoritensieg. Vor einem Monat hatte Leonard Maisch (ATS Buntentor Bremen) beim Bremen-Marathon als Sieger im Halbmarathon seine Klasse bewiesen. Im Friedeholz brauchte der 29-Jährige für seinen Erfolg in 11:51 Minuten ebenfalls nicht ans Limit zu gehen. Als bester Kreisvertreter folgte auf Platz vier Triathlet Tommy Priem vom SC Weyhe.

Bei den Frauen gelangen auf der Langstrecke Sandra Ehlers und Teamkollegin Imme Menges in 47:04 beziehungsweise 49:28 Minuten ein Doppelerfolg für den SC Weyhe. Auf der Mittelstrecke ließ Landesmeisterin Lina Hülss als Jüngste die Konkurrentinnen in 15:16 Minuten weit hinter sich.

In den Jugendläufen übten die Nachwuchsläufer der Kreisvereine eifrig für die Cross-Kreismeisterschaften, die am Samstag in Fahrenhorst stattfinden. Bestens vorbereitet scheinen Till Dummeyer und Hanno Hermes zu sein. Die beiden Brinkumer gewannen ihre Rennen bei den U 14- und U 12-Jungen. Bei den U 12-Mädchen trumpften der TuS Sudweyhe mit Josefine Theilen an der Spitze auf.