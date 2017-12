Langstreckler des LC Hansa Stuhr gewinnt Friedeholz-Crosslauf

Syke - Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) ließ sich nicht aufhalten. Weder tiefe Matschpassagen noch ein freilaufender Hund, der sich ihm an die Fersen heftete, konnten den Langstreckler beim 81. Friedeholz-Crosslauf an einem weiteren hochüberlegenen Sieg hindern. 36:39 Minuten benötigte der Stuhrer für anspruchsvolle 10.500 Meter. Auch für Amber Peirsol war der Sieg bei den Frauen in 43:56 Minuten eine klare Angelegenheit.

Ordentlich verdreckt kamen die Läufer beim Friedeholz-Cross ins Ziel im Syker Waldstadion an. Kein Wunder, denn knöcheltiefer Matsch eingangs der Wolfsschlucht sowie am Stadion bescherten echte Crossbedingungen. Passendes Schuhwerk hätte das Rennen auch für Sebastian Kohlwes einfacher gemacht. Der Stuhrer war mit leichten Straßenlaufschuhen ohne Profil unterwegs. „Ich habe keine anderen“, meinte er dazu im Ziel.

Es ging ja auch so. Tatsächlich war sein Vorsprung einmal mehr beträchtlich. Platz zwei und drei gingen an den Nordbremer Simon Ernst (37:59 min) und Sven Eilinghoff (LG Buntentor Roadrunners, 38:04 min). Die Nordbremer sicherten sich auch den Teamsieg vor dem LC Hansa Stuhr. Dieser musste auf Oliver Sebrantke verzichten, konnte sich aber mit Mario Lawendel und Christian Walz den Mannschaftstitel im Rahmen der gleichzeitig ausgerichteten Kreismeisterschaften sichern.

+ Sebastian Kohlwes (l.) setzte sich auf der 10 500 Meter langen Strecke bereits nach 400 Metern vom Feld ab. - Foto: el © el

Auch Frauensiegerin Amber Peirsol musste sich im Ziel erstmal kurz von der Anstrengung erholen. In den USA starte sie als Mittelstrecklerin für ihre Universität, erzählte die Amerikanerin. Derzeit verbringe sie ein Au-Pair-Jahr in Deutschland. Nun laufe es für sie auf der Langstrecke immer besser. Platz zwei ging an Radsportlerin Carolin Schiff (45;13) aus Bremen. Dritte wurde Vorjahressiegerin Janina Heyn (46:43 min) gefolgt von Kreismeisterin Sabrina Timmes (TuS Varrel, 47:51 min). Ältester unter den 190 Langstrecklern war mit 80 Jahren Rainer Krieger vom Weyher Lauftreff.

Ähnlich überlegen wie Kohlwes feierte Sean Hahnefeldt (TSV Otterndorf) auf der Mittelstrecke über 3 700 Meter in 12:34 Minuten den vierten Sieg in Folge im Rahmen der Cross-Serie. Als Gesamtsechster wurde Arne Reuter (SC Weyhe) Kreismeister. Der Mannschaftssieg ging einmal mehr an das Team von der LG Buntentor Bremen. Mannschaftskreismeister wurde das Tri-Team Schwarme.

Nur wenige Läufer des KLV Nienburg

Als schnellste Läuferinnen kämpften die 17-jährige Tatjana Mense (TV Lilienthal, 14:21 min) und die noch ein Jahr jüngere Lea Jerkovic (LC Hansa Stuhr, 14:23 min) bis zum letzten Meter um den Sieg. Dabei musste Mense auf der abschließenden Stadionrunde noch einmal alles geben, um die kampfstarke Stuhrerin in Schach zu halten.

Frauen-Kreismeisterin wurde Astrid Herzer vom Tri-Team Schwarme. Als Drittplatzierte gewann die Verdenerin Franziska Trense die Frauenwertung vor Astrid Herzer (Tri Team Schwarme). Kreisbestes Team waren die Läuferinnen vom LC Hansa Stuhr.

Obwohl als gemeinsame Kreismeisterschaften ausgeschrieben, starteten bei den Erwachsenen nur wenige Läufer des KLV Nienburg. In den Nachwuchsrennen fehlten die Jugendlichen aus dem Nachbarkreis komplett, was eigentlich auch nicht überraschte. Schließlich hatten die Nienburger bereits im Februar eine Cross-KM in Rodewald veranstaltet. Die wohl einmalige Gelegenheit, innerhalb eines Jahres zweifache Crossmeisterin zu werden, hatte Neeltje Cordes. Es fehlte der Brinkumerin hierzu in Syke an der nötigen Konkurrenz von mindestens zwei weiteren Läuferinnen aus KLV-Mitgliedsvereinen.

Die Siegerehrung für die Kreismeister U 14 und U 12 erfolgt am kommenden Sonntag im Rahmen des Country-Laufes in Syke. - el