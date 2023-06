Tom Köppener bleibt beim TuS Sudweyhe – und ein Duo kommt neu dazu

Von: Malte Rehnert

Weiter für den TuS Sudweyhe am Ball: Tom Köppener, lange ausgebildet in der Jugend von Werder Bremen, bleibt beim Bezirksligisten. © Terwey, Fabian

Good News für den TuS Sudweyhe, Vizemeister der Fußball-Bezirksliga. Stürmer Tom Köppener hat sich entschieden, auch in der kommenden Saison für seinen Jugendverein auf Torejagd zu gehen. Der ehemalige Jugendspieler von Werder Bremen fühlt sich „sehr wohl“. Zudem gibt es noch zwei Neuzugänge, damit steht der Kader des TuS bereits.

Sudweyhe – Nach dem verpassten Titel will der TuS Sudweyhe in der kommenden Saison der Fußball-Bezirksliga neu angreifen – und hat seine Kaderplanungen bereits nahezu abgeschlossen. Ganz wichtige Neuigkeit dabei: Torjäger Tom Köppener, im Winter vom Oberligisten Heeslinger SC gekommen, bleibt beim TuS. „Ich fühle mich hier sehr wohl und will nicht schon wieder etwas ändern“, sagt der 19-Jährige über das Ja-Wort an seinen Jugendverein.

Nun wolle man „gemeinsam den Aufstieg schaffen“. Mit Köppeners Toren. „Er hatte einige andere Angebote“, verrät TuS-Trainer Philipp Meinke und prophezeit: „Ich denke, dass Tom nächste Saison explodieren wird. Dass er bei uns bleibt, ist eine sehr freudige Nachricht.“ Köppener hat eine besondere Bindung zum TuS Sudweyhe, er trainiert mit Florian Maeße auch noch die B-Junioren. Und mit seiner Zusage wolle er sich auch beim Verein „bedanken“ - dafür, dass er aktuell wieder richtig viel Spaß am Fußball hat. Elf Saisontore in vergleichsweise kurzer Zeit sind der beste Beleg dafür.

Die vermutlich letzten Sudweyher Neuzugänge sind Defensiv-Allrounder Ben Sakulowski (19) und Mittelfeldmann Patrick Zielinski (20) von Bezirksliga-Absteiger TSG Seckenhausen-Fahrenhorst. „Zwei Perspektivspieler, die eine sehr gute Entwicklung genommen haben und sich der Herausforderung stellen wollen“, freut sich Meinke: „Beide haben viel Potenzial, das uns guttun wird.“